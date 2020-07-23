【時尚網紅】將客人遺棄20年舊衣時尚配搭 八旬洗衣店夫婦1個月吸近9萬粉絲【內附多圖】
台灣一對老夫婦好厲害，開IG才不過3個星期，就已經吸引8.9萬的粉絲追蹤，至今出post不過18個，但每個post的粉絲留言都非常熱烈，究竟兩老搞乜，可以吸引上萬粉絲？
老伯伯叫萬吉，83歲，老婆婆叫秀娥，84歲，兩人近日把客人遺棄沒付錢的衣服重新穿搭，當起模特兒，拍了時尚照片放上IG，沒想到居然成為網絡熱話， 打造出時髦古著CP。
萬吉伯伯 14歲便開設這家鄉下洗衣店「萬秀的洗衣店」，跟妻子秀娥結婚後，兩口子一起經營，到明年便70年了，每天準時8時開店，風雨不改。萬吉伯伯說，絕不言退，還說「人要動才不會老」。秀娥婆婆憶起當年嫁給伯伯後，便在店裏幫忙，那時的生活挺艱苦的，門口還兼賣冰。秀娥婆婆打趣說道：「以前我也都打扮的像小姐，現在臉皺巴巴不敢出門了啦。」
原來，成立這個熱爆網絡的IG，是孫子不忍心看到兩老每天無聊發呆，想出了這個鬼馬的好主意，以「客人遺棄沒付錢的衣服」幫兩老搭配，孫子也在IG說道，衣服就算放了10年，還是可以很時尚。
這個IG成立不久，便吸引過萬粉絲追蹤，孫子除了幫兩老用心配搭外，也分享了這些被遺棄衣服的故事，據悉，現存被遺棄的衣服約有300件，有些甚至已躺在洗衣店達20年之久。意想不到的是，不少粉絲紛紛留言，想買伯伯婆婆身上的古著。
最有趣的是，兩老配搭的每一幀相片，都會把衣服的故事說出來，是10年以上、長達20年的……都記得清清楚楚，看得令人趣味盎然。
譬如說，有一個關於布達佩斯旅遊紀念T被遺棄的故事。在被放了至少8年以上的T恤區，客人一共送洗了5件，衣服上面寫著布達佩斯，顏色分別是黑白灰黃紅，萬吉伯伯說，除非他真的很愛這一件T恤的款式，不然一定是一家人出遊時買的吧？但...…就是洗了沒有來拿，不知道他們一家的記憶中是否還有布達佩斯？伯伯說著，也帶點傷感。
最後，IG的每個post都不忘提醒一句：溫馨提醒，洗衣服請記得拿。
記者：Elenor