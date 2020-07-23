【時尚網紅】將客人遺棄20年舊衣時尚配搭　八旬洗衣店夫婦1個月吸近9萬粉絲【內附多圖】

▲ 經營台灣鄉下洗衣店近70年的老夫婦萬吉和秀娥，多年來收集不少客人送洗而沒取的衣服，上月兩老在IG上載舊衣配搭的照片，瞬即吸近9萬粉絲。

台灣一對老夫婦好厲害，開IG才不過3個星期，就已經吸引8.9萬的粉絲追蹤，至今出post不過18個，但每個post的粉絲留言都非常熱烈，究竟兩老搞乜，可以吸引上萬粉絲？

▲ 萬吉西裝外套為20年以上未取格紋獵裝，上衣為私人白內衣，褲子也是私服西裝褲改短的短褲。秀娥西裝外套為15年以上未取長版駝色西裝，內搭5年以上未取金釦針織上衣，裙子則是30年私服。（IG圖片）

▲ 萬吉上衣是至少8年布達佩斯紀念T，褲子是至少3年以上未取UQ卡其褲。而秀娥的領巾是兩條被遺棄的手帕綁成，上衣同為布達佩斯紀念T，裙子則是30年歷史私服。（IG圖片）

老伯伯叫萬吉，83歲，老婆婆叫秀娥，84歲，兩人近日把客人遺棄沒付錢的衣服重新穿搭，當起模特兒，拍了時尚照片放上IG，沒想到居然成為網絡熱話， 打造出時髦古著CP。

▲ 秀娥洋裝是10年以上未取吊帶洋裝，內搭10年以上未取小碎花白襯衫，帽子則是私服。至於萬吉外搭是7年以上未取格紋壓扣襯衫，上衣為5年以上未取條紋亨利領襯衫，褲子則是私服工作短褲。（IG圖片）

萬吉伯伯 14歲便開設這家鄉下洗衣店「萬秀的洗衣店」，跟妻子秀娥結婚後，兩口子一起經營，到明年便70年了，每天準時8時開店，風雨不改。萬吉伯伯說，絕不言退，還說「人要動才不會老」。秀娥婆婆憶起當年嫁給伯伯後，便在店裏幫忙，那時的生活挺艱苦的，門口還兼賣冰。秀娥婆婆打趣說道：「以前我也都打扮的像小姐，現在臉皺巴巴不敢出門了啦。」

▲ 萬吉上衣已被主人領取，褲子是私人工作褲。秀娥上衣是5年以上未取女白T，外套為2年以上未取Adidas 棒球外套，褲子是私服，年代都忘了。（IG圖片）

▲ 萬吉外搭5年以上未取短袖襯衫，上衣是10年以上未取花襯衫，褲子為私服。秀娥上衣是10年以上未取花襯衫，裙子則是30年以上私服。（IG圖片）

原來，成立這個熱爆網絡的IG，是孫子不忍心看到兩老每天無聊發呆，想出了這個鬼馬的好主意，以「客人遺棄沒付錢的衣服」幫兩老搭配，孫子也在IG說道，衣服就算放了10年，還是可以很時尚。

▲ 萬吉襯衫昰至少6年未取花襯衫，內衣及短褲是私服。秀娥上衣為8年未取紀念T（已找到新主人），領巾為被遺棄的手帕，裙子為30年私服。（IG圖片）

這個IG成立不久，便吸引過萬粉絲追蹤，孫子除了幫兩老用心配搭外，也分享了這些被遺棄衣服的故事，據悉，現存被遺棄的衣服約有300件，有些甚至已躺在洗衣店達20年之久。意想不到的是，不少粉絲紛紛留言，想買伯伯婆婆身上的古著。

▲ 萬吉成套西裝為至少20年以上未取成套雙排扣白西裝，內搭8年以上未取布達佩斯紀念T（已找到新主人），腰帶是私人領帶。秀娥成套西裝是至少15年以上未取全套卡其西裝，內搭3年未取白T恤。（IG圖片）

最有趣的是，兩老配搭的每一幀相片，都會把衣服的故事說出來，是10年以上、長達20年的……都記得清清楚楚，看得令人趣味盎然。

譬如說，有一個關於布達佩斯旅遊紀念T被遺棄的故事。在被放了至少8年以上的T恤區，客人一共送洗了5件，衣服上面寫著布達佩斯，顏色分別是黑白灰黃紅，萬吉伯伯說，除非他真的很愛這一件T恤的款式，不然一定是一家人出遊時買的吧？但...…就是洗了沒有來拿，不知道他們一家的記憶中是否還有布達佩斯？伯伯說著，也帶點傷感。

▲ 萬吉短襯衫是至少10年未取軟質襯衫，短褲為私服工作褲。秀娥的洋裝是至少10年未取絲質駝色洋裝，內搭私服。（IG圖片）

最後，IG的每個post都不忘提醒一句：溫馨提醒，洗衣服請記得拿。

記者：Elenor