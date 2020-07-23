【新冠肺炎】入境處再有職員確診　與另一名確診者於灣仔入境事務大樓同層工作

入境事務處昨晚(7月22日)11時許發表聲明，表示昨日傍晚得悉一名管制支援組的女高級入境事務助理員確診。

入境事務處表示，該名確診人員於灣仔入境事務大樓14樓‬負責後勤工作，該樓層並非公眾樓層，不對外開放。她最近一次上班日期為7月8日。其後因另一名在同一組别工作的高級入境事務助理員於7月13日確診，她因此與其他相關人員接受病毒測試，並於22日傍晚獲衞生防護中心通知確診。

該確診人員與另外兩名早前確診入境處人員雖於同一樓層工作，但負責不同職務，因此他們並沒有直接接觸。她最近沒有外遊紀錄，執行職務前探測體溫正常，工作時亦一直遵守防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解她的感染原因及有否密切接觸人員。

至於其他當時同樣接受病毒檢測的相關人員，所有檢測結果均呈陰性，而目前仍有極少量未完成檢測的樣本，入境事務處表示會與衞生防護中心跟進。入境事務處已即時全面清潔及消毒該名確診者的工作地點及公共設施，入境事務處亦安排在相關樓層今日再作全面清潔及徹底消毒。



入境事務處表示，疫情期間當局一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入本大樓人士量度體溫、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，盡早求醫及通知處方。

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責任編輯:林卓昕