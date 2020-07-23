【口罩令】搭巴士拒戴口罩被車長趕落車 自私大叔發爛渣：日日都有人死㗎啦

▲ 大叔搭巴士拒戴口罩被車長趕落車。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府强制乘搭公共交通工具必須佩戴口罩，違例者最高可被罰款5000元。惟一名大叔昨（22日）乘搭巴士時竟拒戴口罩，被要求戴上口罩時更發爛渣，「日日都有人死㗎啦」，最後車長要求他落車及報警後才帶回口罩。

有網民昨在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上載短片，稱乘搭由屯門開往紅磡的260X線九巴，駛至青龍頭時，有上層乘客向車長舉報，稱一名大叔無戴口罩，車長隨即將巴士停泊在路邊，勸籲他戴上口罩，惟大叔屢勸不聽，直到車長要求他下車及稱報警處理，他才戴上口罩。

該名大叔戴上口罩後卻與其他乘客發生爭執，從網民上傳的短片可見，該名大叔稱：「日日都有人死㗎啦」、「叫我落車？」，更對著鏡頭表示「擺上網呀，批鬥我呀」。

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其他乘客不滿大叔叔不戴口罩的自私行為，指他「又要威又要帶頭盔」。而上載短片的網民稱，「俾大家知道提防一下呢個人」。並感謝車長幫忙。

短片一出引起網民熱議，大批網民直斥大叔自私，「其實戴口罩有幾難呢？」「請自律！」；亦有不少網民稱讚車長「做得好」。

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港府早前收緊防疫措施，立例規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始表示，有關措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，新措施將於今日（23日）凌晨起實施，為期14天至8月5日。

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責任編輯： 羅嘉欣