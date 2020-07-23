【新冠肺炎】36歲男警員初步確診　駐守新界南交通部

▲ 36歲男警員初步確診，駐守新界南交通部。

警方今早（23日)公布，一名駐守新界南交通部的36歲男警員初步確診。

警方發聲明表示，該名警員7月21日感到不適，昨日（22日）到醫院求醫，經初步測試後，他於昨日傍晚得知對病毒檢測呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，他最後一日上班為7月20日，工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。

警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議期間，與該警員可能有緊密接觸的警務人員，均獲安排在家工作及進行病毒檢測。警方已經安排人員清潔及消毒警員居住的紀律部隊宿舍及其辦公地點；同時已提醒其他警員注意個人衞生，減少社交接觸，降低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。警方續指，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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責任編輯:林卓昕