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【齊心抗疫】待產宋熙年取消產前派對　Sarah呼籲留家避疫：保護自己所愛的人

娛樂 10:25 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

呼籲大眾StayHome避疫，宋熙年取消大肚寫真及產前派對。

宋熙年（Sarah）與陳智燊（Jason）於三3月宣布家中將添一新成員，由一家三口準備成為一家四口。

可是面對新冠肺炎的確診人數在近日急升，Sarah決定小心為上，取消大肚寫真的拍攝，以及產前派對，同時呼籲大家要「StayHome」避疫。

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三月底宣佈Damon將會做哥哥。（instagram圖片）

宋熙年呼籲留家抗疫

Sarah與Jason拍拖多年，終於在4年前結婚，並在2018年誕下長子Damon。

於今年3月，兩夫妻分別在社交平台報喜，宣布再度懷孕。

全球受著新冠肺炎疫情的影響，陳氏夫婦亦格外小心，Sarah已多次呼籲大家要留家抗疫，二人主理的YouTube頻道亦有拍攝抗疫相關題材的影片。

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近日一家三口經常留在家中避炎。（instagram圖片）

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臨近預產期，本來Sarah準備拍攝大肚寫真照，不過卻因為疫情關係決定取消。

她在instagram分享兩年前懷第一胎時的大肚寫真並以英文留言，其大意寫道：

這張照片是兩年前我懷著Damon時所拍的，本來我計劃在這個月舉行產前派對以及拍攝大肚寫真，還有其他數件事，不過所有計劃全都被我取消了。

眾所周知過去數星期，新冠肺炎的確診數字急升，我不知道怎樣輕描淡寫提及此事，但保護自己和所愛的人是你的決定。

沒有甚麼比平安更重要，沒有平安我們便不能享受其他生命中美好的事情。所以請做好自己，保持社交距離是唯一能減少確診數字的方法。

看著新聞見到各個家庭被分隔在不同醫院和隔離營讓我感到心痛。有人說新冠肺炎有日會變成流行感冒，但我希望不是現在，除非有疫苗的出現。

作為家長，我認為作出少許犧牲來保障家人的健康和安全，真是完全不用多想的決定。

之前Jason為她拍的街頭照片，已經媲美大肚寫真。（instagram圖片）

不少網民留言讚Sarah說得很好，又叫她要小心身體，最重要還是身體健康。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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