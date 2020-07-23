【新冠肺炎】口罩拉至下巴飲水增染疫風險　日本醫生教正確飲水方法

▲ 日本醫生教戴口罩期間正確飲水方法。

新冠肺炎疫情持續，人人都戴上了口罩防疫。但戴口罩期間出現了各種生活疑問，最常見的問題就是，該如何正確的飲水？有日本醫生就有節目中教大家戴口罩期間，正確補充水份的方法，當中提及大家經常將口罩拉落下巴飲水的做法，是錯誤的。

節目中就示範了3種常見的飲水方法，包括：

將口罩拉到下巴，再喝水

拉起口罩，再喝水

除下口罩，再喝水

▲ 3種常見戴口罩期間的飲水方法。(影片截圖)

到底，哪種方法才是正確？

將口罩拉到下巴，再喝水

呼吸道專家大谷義夫博士表示，「將口罩拉到下巴，再喝水」的做法是絕對錯誤、非常危險的。因為本來下巴至頸部沒有被口罩覆蓋，有機會有病毒附在上面，當拉下口罩時，病毒就有轉移到口罩內部的風險。

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拉起口罩，再喝水

醫生表示，不論是拉起口罩還是拉下口罩這個動作本身，也是不可取的。因為口罩表面可能會附著病毒。醫生引述港大研究指，新冠病毒可在口罩表面存活7日。

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除下口罩，再喝水

這是正確的補充水份方法。醫生教路，除口罩時要用手指勾著口罩耳繩，以不觸碰口罩表面為大前提，除下口罩，然後飲水。戴回口罩時亦一樣，勾著耳繩，將口罩戴好。

▲ 醫生示範正確除口罩方法。(影片截圖)

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責任編輯：楊宛茜