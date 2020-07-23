【詐病外傭】自稱嘔吐見醫生即改口　僱主質疑外傭為請生日假扮染疫

▲ 僱主質疑外傭為請生日假扮病。

本港新冠肺炎疫情肆虐，令市民人心惶惶，然而近日有一名外傭女僱主表示，外傭疑因疫情無法外出放「生日假」，疑詐病扮嘔，僱主擔心她染疫帶她去求診，但外傭卻臨時改口風稱自己只胃痛，醫生檢查後亦沒有問題，令僱主大感不滿，認為外傭「玩嘢」，害她出入診所等高危地方。

有外傭女僱主日前在faecbook群組「外傭僱主必看新聞訊息」中發帖，她表示，當日本來是外傭生日，姐姐早前透露想放「生日假」到海洋公園玩，但因疫情嚴重，僱主不放心她出外，故打算在家為她慶祝，

訂咗蛋糕、買啲靚餸、封利是畀佢，之前冇同佢講，打算畀個驚喜佢。

外傭稱身體不適嘔吐

不過，姐姐當日一早就表示自己頭暈，而且晚上嘔了3次，感到非常不適。僱主憶述姐姐周日放假曾外出，擔心她染上新冠肺炎，於是帶她到診所預約看醫生。

我同老公也擔心姐姐中左......我哋也需要隔離。

不料，當姐姐見醫生時卻改口風，稱自己只是胃痛，沒有嘔吐，而醫生為她檢查身體，量度體溫和血壓都正常，向僱主質疑外傭「不似有病」，令僱主亦心生懷疑，認為姐姐為放生日假而作故仔。

姐姐呢個時候玩嘢，要我出街同去高危嘅診所，浪費我時間排隊陪佢睇醫生，我屋企仲有個B，好在老公Home Office可以照顧。

對此，網民的意見不一，有人認為外傭扮病是沒良心。不過，亦有人認為，僱主太一廂情願，「人哋想要假 ，生日唔想對住你」、「姐姐明顯係想生日有得免費去海洋公園玩，既然係咁，唔洗買咩靚餸生日蛋糕喇，話比姐姐知遲下疫情好轉，請佢去海洋公園補數喇」。

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責任編輯：王明芳