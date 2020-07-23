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【新冠肺炎】許樹昌：若加辣措施後可減少個案增加　或可如期進行立法會選舉

社會 10:47 2020/07/23

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許樹昌建議政府可參考新加坡做法，包括延長投票時間及保持人群距離。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港昨（22日）新增113宗確診個案，當中105宗為本地感染。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若防疫措施「加辣」後可減少新增個案，或可如期進行立法會選舉，建議政府可參考新加坡做法，包括延長投票時間及保持人群距離。

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許樹昌今（23日）早接受電台訪問時指，本港近日的確診個案大多屬於不同的群組，病例並無呈幾何級上升，似乎是防疫措施開始見效。

今年立法會換屆選舉將於下月6日舉行，被問到是否應延期，他稱現時距離選舉尚餘數星期，防疫措施「加辣」後若可減少新增個案，如期進行選舉「都未必話唔得嘅」。

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他認為可參考新加坡做法，包括延長投票時間及保持人群距離。至於對順利舉行選舉是否樂觀，他則稱希望可減少確診數字：

做我哋呢行無得唔樂觀， 悲觀咩都做唔到，（確診個案）最好可減至兩位數，甚至個位數，咁就穩陣好多。

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因應疫情影響，建制派均認為可考慮押後9月立法會選舉。行政會議成員湯家驊稱，《立法會條例》44條規定，投票日只可推遲最多14天，但理論上可「無窮使用」，但指延遲投票是「最後選項」，迫不得已之下才做，擔心在政治形勢惡劣下，產生的政治影響不能輕視，建議港府可以考慮其他方案，包括增設境外投票、網上投票、延長投票時間等。

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民主派會議召集人陳淑莊昨出席電台節目時表示，《立法會條例》和《區議會條例》中，均訂明大選的日子需要於屆尾前15至60天舉行，條文本身有一個押後限期，讓大家有預算，因此看不到湯家驊的說法成立。

她又認為，香港選民有兩個要求，一是永久居民，第二是需在香港有經常居住地址，若果未能符合相關條件，根本不是選民。她又指，如果進行境外投票，應包含所有香港以外的人士，不應只遷就某一地方的人士。

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責任編輯：郭詩詩

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