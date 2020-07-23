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【疫市開幕】80後髮型師組隊開2000呎髮型屋　《男兒當入樽》擺設＋多款Air Jordan＋籃球架召喚籃球迷

精明消費 11:42 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

位於北角一間籃球主題的髮型屋最近開幕。（相片由受訪者提供）

新冠肺炎影響各行各業，有人守不著生意無奈結業，亦有人於最壞時刻創業，完成自己的夢想。位於北角一間籃球主題的髮型屋在今年5月開幕，店內設計以籃球場為概念，到處都是籃球的蹤影，究竟這店有多特別?

髮型屋佔地約2000呎。（相片由受訪者提供）

這髮型屋「80之后」在今年5月開幕，由多個15年以上剪髮經驗的髮型師開店，他們同樣是籃球迷，希望藉此聚集一群志同道合的人交流，也希望疫情完結後，大家可以多做運動。

店內滿有籃球裝飾

不同代數的Air Jordan籃球鞋做成的大時鐘。（相片由受訪者提供）

店內地板設計為籃球場的地板，有齊匙圈、罰球圈、罰球線，天花位置設有一個籃板，猶如一個半籃球場。牆身有一個以不同代數的Air Jordan籃球鞋做成的大時鐘，掛上多對特色籃球鞋。

此外，店內也展示出漫畫《男兒當入樽》的精品及擺設，每一個細節，都流露著店主們對籃球的熱愛，就像一個籃球博物館。籃球迷在這裡剪髮，相信會有更上一層的享受。

聚集一眾籃球迷

其中一位店主Kenny接受訪問時指，他和一群喜歡打籃球的人想開一間籃球主題的髮型屋，可以懷緬一下，同時也可提供一個地方可以給一班志同道合的客人在這裡交流。

有客人以為呢度係波鞋舖，跟住入咗嚟。過左一排，佢真係嚟幫襯剪頭髮！

把疫情轉危為機

疫情令很多公司都出現營業困難，可是Kenny視它為一個機會。他表示因為疫情關係，大家都無法外出打籃球，但同時因為疫情，店鋪的租金同租約都可談判，所以才試試迎接這個挑戰，在「疫」市開鋪。

與其係開一間普通髮型屋，不如開一間有主題，可以吸引到更加多人嘅髮型屋！

 80后 hair salon店鋪資料：

地址：北角丹拿道18號愛群商業中心地下01舖

電話：90405441

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記者：王芷瑩

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