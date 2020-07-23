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【開心速遞】陪走人生高低16年愛貓離世　何綺雲放不下傷痛：思念到無法呼吸

娛樂 13:12 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何綺雲難捨愛貓離開。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「Ma姐」何綺雲，向來愛貓如子女，她早前接受TOPick訪問時曾表示：「貓咪是我的朋友、仔女。」

可是一個月前，陪伴何綺雲16年的愛貓媚仔離世，經歷一個月崩潰的日子，何綺雲至今仍保留跟媚仔的生活習慣，相信愛寵以另一種方式陪伴自己。

【開心速遞】何綺雲為入行與父母決裂10年　流浪貓令「Ma姐」真正愛回家

難捨愛貓離開

何綺雲在IG上載媚仔告別式的照片，並配文：「眨吓眼你已經離開咗一個月，媽媽已經渡過左（咗）瘋狂想念你和崩潰地哭的日子.....我依然每次回家都像以前一樣，會先和你打招呼，每日都會如常為你準備食物，因為我相信你只係用另一種形式陪伴着我，還會守護我。」

媚仔告別式。（取自何綺雲IG）

隨後何綺雲以標籤「媚仔」、「有一種痛叫思念」、「思念到無法呼吸」、「2020年的第三關」、「難關難過關關過」和「人生太多考驗一定要堅強」。

《開心速遞》同屬「六美」的呂慧儀以祈禱的表情符號安慰何綺雲。不少網民也留言安慰何綺雲，助她走出喪貓難關。

何綺雲頭像也是媚仔。（取自何綺雲IG）

【開心速遞】「Ma姐」何綺雲當貓義工受傷仍不言棄　視貓咪為朋友：了解流浪貓是種緣分

因貓咪修補與家人關係

由於父母一直反對何綺雲從模特兒轉行當演員，所以在何綺雲當演員的頭10年甚少與家人聯絡。

何綺雲愛貓如命。（陳智良 攝）

後來何綺雲成了貓義工，一次救援行動中，她將流浪貓放在父母家「休養」，照顧貓咪的過程也令何綺雲和父母關係軟化，一向嚴肅的何爸爸甚至會稱貓咪為「心肝寶貝」，令何綺雲看到父親不同的一面。

媚仔陪伴何綺雲16年。（取自何綺雲IG）

何綺雲認為，和貓咪相處比人簡單，因為不需要猜度牠是真是假，貓咪是她心靈的藥，所以貓咪對何綺雲來說十分重要。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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