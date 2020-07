【明星家暴】《水行俠》Amber Heard反駁臉上瘀傷造假之說　聲稱前夫尊尼特普曾向她狂擲30酒樽

▲ 尊尼特與前妻Amber Heard這幾天輪流上庭作供,就Amber是否遭家暴和有表述,極具話題性。

荷里活影星尊尼特普(Johnny Depp)控告英國《太陽報》指他打老婆的誹謗案,已在倫敦法院進行了12天聆訊,本周輪到尊尼前妻Amber Heard作供。

她不只否認引致尊尼手指嚴重受傷,還指尊尼曾像投手榴彈般向她狂擲30個酒瓶。對於之前有化粧師作供指Amber2015年12月亮相名嘴的清談電視節目前,臉上沒有瘀傷之說,她更大加反駁。

34歲的《水行俠》(Aquaman)美國女星Amber Heard日前在倫敦法院作供,她指在2015年12月一個晚上發生了嚴重家暴,當晚尊尼不但掌摑她、扯掉她的頭髮,還拳打她的頭部。

▲ Amber Heard 曾發放其傷勢的照片,並在庭上強調二人在2015至2017年的15個月婚姻中多次遭尊尼暴力對待。(網上圖片)

代表尊尼特普的律師在庭上播出Amber2015年12月亮相James Corden清談節目時的片段,指出她看來並沒有受傷,而化粧及造型師 Samantha McMillen早前在庭上作供時也指出,她見到Amber時她並未有化粧,而她也不察覺她臉上有任何瘀傷。

對此,Amber就指她跟Samantha McMillen見面前曾化粧掩蓋傷勢,而Samantha本身是尊尼的私人化粧師,只是在她和尊尼婚後,Samantha才曾有一段時期兼為她化粧。

Amber的私人化粧師Melanie Inglessis就作供指出,2015年12月15日當晚曾收到Amber的短訊,告訴她曾被尊尼毆打。

而她去到Amber和尊尼洛杉磯寓所後,看見Amber情緒激動,Amber還說尊尼曾經用枕頭按著其口鼻,令她險些窒息。

▲ Amber Heard曾於2015年12月16日亮相James Corden的清談節目《The Late Late Show》,看不出她有任何瘀傷,但她強調事前已找她的好友兼化粧師Melanie Inglessis掩飾其臉上的傷勢。(影片截圖)

Melanie Inglessis續稱,她在2015年12月16日曾為Amber化粧,當時她看到Amber左眼有瘀傷,而她的鼻樑也有紅腫。而Amber就強調自己全身都有受尊尼襲擊造成的瘀傷。

至於2015年3月尊尼夫婦在澳洲期間,尊尼指其右手中指部分指頭被Amber向她擲伏特加手指頭遭削掉一事,Amber就否認是她引致。

她反指當日她曾經阻止尊尼繼續飲酒而打碎一瓶酒,此舉觸怒了尊尼,而他在酒精及毒品影響下,好像擲手榴彈般,向她連環擲30個酒瓶,她在驚惶下不斷躲避,而尊尼就因此被酒瓶的玻璃碎削去手指頭。

尊尼特普控告英國News Group Newspapers集團誹謗,起因是旗下的《太陽報》2018年4月一篇文章質疑羅琳為何選尊尼這個打老婆的男人演出《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)電影系列。

《太陽報》則指文章內容是建基於在2015至2017年雙方結婚15個月期間,Amber Heard對於尊尼特普曾多次向她施以暴力作出的指控。

尊尼特普則全部否認有關指控。

