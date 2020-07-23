【新冠肺炎】許樹昌指港府仍正研究採購疫苗　或優先予高危人士接種

▲ 許樹昌表示本港採購疫苗方面仍在研究數據，暫未知何時可接種。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，各國正加緊研發新冠肺炎疫苗應對。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，全球現有24種疫苗正進行臨床測試，相信政府會參考廠商以往製作疫苗的資料等接洽廠商。他回覆TOPick時亦指，港府在採購疫苗方面仍在研究相關數據，暫未知何時可接種。

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許樹昌今（23日）早接受電台訪問時提到，本港近日的確診個案大多屬於不同的群組，病例並無呈幾何級上升，似乎是防疫措施開始見效。

他稱，暫時未知道疫情是否「見頂」，而港府於上周三及本周一先後收緊措施，包括晚市禁堂食、室內需戴口罩等，由於屬漸進式，因此需時觀察措施的成效。加上不少企業已實施居家工作，繁忙時間已較少人，若需進一步收緊措施，可考慮規定酒樓只做外賣，不可堂食，盡量「諗點樣唔俾人群聚集」，以切斷傳播鏈。

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他舉例指有酒樓舉辦大型活動後，幾日後光顧的食客亦相繼中招：

酒樓擺酒有幾十圍，個個都除咗口罩傾偈、唱K，好多飛沫都會噴到周圍都係！可能牆身、檯面等都會有！

許樹昌指出，由於室內空氣不流通，病毒的密度較高，其可停留於塑膠或金屬桌子上3天，建議酒樓應進行大清潔。

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至於疫苗採購方面，他則指，全球現有24種疫苗正進行臨床測試，政府不可以再等，因疫苗供應緊張，如果好多國家都已訂購，屆時「買都買不到」，相信政府會參考廠商以往製作疫苗的資料等接洽廠商。

被問到需採購的數量，他則指政府或會按高危風險因素作評估，優先予長期病患、長者及醫護等高危人士，而現階段難購入700萬人的份量，因供應較緊張，認為可跟隨季節性流感準則。

許樹昌今早回覆TOPick時指，採購疫苗方面仍在研究數據，至於何時才可接種疫苗，他則稱現時仍在太早階段，暫未知有關情況。

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記者：郭詩詩