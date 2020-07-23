【新冠肺炎】鯉魚門度假村明日啟用作社區隔離設施 　收50歲以下病情穩定患者

▲ 鯉魚門公園度假村社區隔離設施明日啟用。（黃建輝攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，目前公立醫院的負壓病床和病房的使用率已達7成。醫管局宣布，明日（24日）起啟用鯉魚門公園度假村作社區隔離設施，接收50歲以下病情穩定及正康復的確診患者，料可提供約350張病床，可紓緩公立醫院病床壓力。

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天水圍醫院副行政總監李立業表示，4月時經過第二波疫情已有好轉情況，但認為疫情有任何逆轉可以十分急速，同時汲取亞洲博覽館和駿洋邨的經驗，開始籌備社區隔離設施的選址和預備工作，應對第三波疫情的來臨。

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他續指，選定鯉魚門公園度假村是因為該處有不少獨立屋，內裡有獨立的沐浴室和洗手間，相對遠離民居，亦鄰近東區醫院，是一個理想的位置。他又指，社區隔離設施會有護理人員在場，醫生亦會當值，亦電腦亦連接臨床系統，可作臨床處理和紀錄。

▲ 李立業指，社區隔離設施可提供約350張病床。（黃建輝攝）

李立業又說，入住社區隔離設施的準則與二線病床略有不同，主要是接收50歲以下病人，亦有獨立自理能力，「行得走得」，病情穩定包括沒有發燒、肚嘔及接受氧氣治療等的確診患者。醫護人員每日會為病人進行病毒檢測，如果病人在相隔24小時的兩次病毒測試呈陰性，就可以出院。

他指，初期啟用會先使用鯉魚門公園度假村其中一個營地，料可提供約230張病床，而另一個較小的營地，則可提供約120張病床。他又說，不希望設施啟用初期一下子接收大量病人，初步評估首日會接收約30名患者，其後日子亦相若，又指不容許病人有「放風」時間。

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記者：陳曉瑩、陳子謙