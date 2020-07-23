【新冠肺炎】「口罩令」生效不包括辦公室 何栢良：企業應重罰沒有戴好口罩員工

▲ 何栢良指呼籲公司應重罰無妥當戴上口罩的員工。

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，政府推行在室內公共場所強制戴口罩的措施，包括商場、街市及公共交通總站和轉乘處等，今日（23日）起實施，為期14天至8月5日。

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提到新措施的「口罩令」只包括室內公眾地方，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）於電台節目指防疫不單只是政府責任，雖然辦公室範圍不在規管之內，指防疫不只是政府責任，呼籲企業規定員工在辦公場所戴口罩。

他提到若公司裏面出現群組，整個部門或要完全關閉兩星期，又說有公司是可以因為此而結業，故企業要因應出事後的後果訂立不同程度的罰則，不能只作呼籲，需要有強制措施，

公司應該要立「軍令狀」，強制人人都要戴口罩。

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何栢良又呼籲公司應重罰無妥當配戴口罩的員工，據他了解有公司即時解僱沒有戴口罩的員工。他提醒市民從公司回家後，應做好以下7步作防疫，

每天清洗所有外出衣物

入屋前要用火酒或者漂水噴灑消毒鞋子

入屋後即洗手

馬上洗澡

每天以稀釋漂白水消毒毛巾

勿重複使用口罩，用後口罩直掉進垃圾桶

每日用番梘清洗眼鏡

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記者：郭家穎