【新冠肺炎】全球累計逾1,500萬宗確診63萬人死亡　世衛：最快2021年初才推首批疫苗

▲ 世衛預料最快2021年初才推出首批疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠正加緊研發新冠肺炎疫苗抗疫情，早前有報導指全球有約135種疫苗正在研發中。不過世界衛生組織（WHO）日前表示，預料首批新冠疫苗最快要到2021年初才能推出。

世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）周三（22日）表示，現時新冠疫苗研發取得「良好進展」，部份疫苗已進入第三階段測試，即最後階段大規模臨床測試，就安全性或產生免疫反應能力而言，暫未有失敗的情況。不過他指出，預料在明年首季，才可以推出首批疫苗。

瑞安續指，世衛正在努力擴大獲得潛在新冠疫苗的機會，並會幫助增加新冠疫苗的生產。但他強調，疫苗並不是對所有人都有效。他補充，新冠疫苗必須保持公平的分配，因為這是全球利益，又稱疫苗不是只給予富人，亦不是只給予窮人的，而是給所有人的。

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責任編輯：羅家欣