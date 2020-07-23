【新冠肺炎】堅尼地城超市職員拉低口罩執貨　顧客投訴無門：每次見佢都無戴口罩

▲ 堅尼地城一間超市職員被拍到拉低口罩執貨。

新冠肺炎爆發第三波疫情，市民紛紛留家防疫，多數會在超市購買糧食和日用品，但近日有網民爆料，堅尼地城有超市職員拉低口罩工作，網民更指，每次入超市都見到該名職員不戴好口罩，已向超市反映，但未得到回應。

據Facebook群組「唔戴口罩舉報區●武漢肺炎情報分享交流●柒人柒事報料區」，有網民昨日發帖，指自己每次到士美菲路一間超市，都見到一名男職員沒有適當戴好口罩。她曾向超市投訴，但超市沒有回應，認為超市沒有正視過問題：

而此理貨員在現今疫情嚴峻，亦冇意識戴好口罩，真係不知所謂！

發帖者隨帖文附上一張照片，相中可見一名中年男職員拉低口罩，正在整理生果。有其他網民認出，男職員身穿的疑似是經理制服，認為其他職員因而難以勸阻他。有網民擔心食物會受污染，亦有人勸發帖者，待公共場所全面戴口罩的規定實行後再投訴。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府强制乘搭公共交通工具必須佩戴口罩，違例者最高可被罰款5000元。惟一名大叔昨（22日）乘搭巴士時竟拒戴口罩，被要求戴上口罩時更發爛渣，「日日都有人死㗎啦」，最後車長要求他落車及報警後才帶回口罩，詳見【下一頁】。

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責任編輯：王俊賢