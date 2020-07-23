【BNO】持BNO港人明年1月起可申簽證居英　倫敦一家三口生活費逾4萬【附詳細開支】

▲ 持BNO港人明年1月起可申請特別簽證居英，條件之一是經濟能力，有一家三口公開每月開支作參考。

港人欲透過英國國民（海外）護照（BNO）移居英國，昨（22日）有詳情公布，持BNO的港人明年1月起，可以申請特別簽證留英，並最多可在英國逗留5年，之後可申請居留權，6大申請條件之中，包括需證明有財力留英國生活最少6個月，有居倫敦一家三口公開自己每月生活費逾4萬元，讓有意移居的家庭作參考。

據英國政府公布，上述的特別簽證可供持BNO的申請人及其近親透過網上申請，申請人可在英國國內或國外申請亦可。

BNO持有人的近親包括配偶或民事伴侶、未婚伴侶、子女（首次申請時未滿18歲），以及其他高度依賴的家庭成員。期間申請人可在英國工作或讀書，但不會獲得社會福利等保障。

【BNO】持BNO港人明年1月起可申請特別簽證 逗留5年可申請居留權

6大申請條件包括財政能力

英國又在官方網站列出6大申請條件，包括證明能自給自足，財政至少能在英國生活6個月、願意學習英語，並提供健康證明。

不過，英國生活指數高，尤以倫敦為甚，決定申請移居英國前，必須考慮自身家庭是否負擔得起。

由3位在倫敦工作的港人開設的網站「英適生活」，曾在當地詢問過不同背景朋友的每月開支，發現在倫敦居於哪一個Zone很關鍵，有夫婦居於Zone 2的2房單位租金高達1,500英鎊（近1.5萬港元），而有一家三口居於Zone 6的四房獨立屋，租金亦只需2,000英鎊（近2萬港元）。

月租2萬住Zone 6四房獨立屋

該三口之家的夫婦年僅30多歲，育有一名年幼兒子，就讀半日nursery，不用學費。太太是全職媽媽，由做銀行的丈夫養家。

丈夫的工作地點在Zone 1，每日來回Zone 1至6需坐火車，每月約花250英鎊（約2,460港元），並有私家車代步，每月養車雜費約120英鎊（約1,180港元）。

另一較大開支就是膳食及購買日用品費用，一家合共約月花1,300英鎊（近1.3萬港元），當中包括外賣及周末外出用餐，每餐數百元。

一家三口的每月開支詳情，即睇【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲