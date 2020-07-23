【賭王三房】何猷啟長女萌照罕有曝光　太太GiGi作風踏實獲奶奶陳婉珍歡心

▲ 何猷啟與太太育有兩女。

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟，向來行事作風低調，他在2019年年初宣布已結婚的同時，更指與太太齊嬌（GiGi）已育有一女，並於同年10月再誕一女。

近日，何猷啟太太GiGi齊嬌就貼出長女Tittania的敷面膜照片，非常可愛！

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▲ GiGi與長女合照。（取自IG）

長女與媽媽似餅印

何猷啟長女Tittania現在已2歲，甚少曝光，GiGi日前上載母女合照，相中Tittania穿上居家服及紮起小辮子，與媽媽一起敷面膜合照，非常可愛。

雖然隔著面膜，但仍隱約可見Tittania與媽媽GiGi非常似樣，十足餅印。

另外，亦有網民留言覺得Tittania與嫲嫲陳婉珍亦很似樣，遺傳了一家的美人基因，精靈可愛。

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▲ 二人於2018年底結婚。（Instagram圖片）

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太太Gigi深得家人喜愛

何猷啟與GiGi於2017年經朋友介紹相識後相戀，Gigi從事教育與金融工作，要內地與香港兩邊走，並非富二代。

不過這亦毋阻二人相愛，在2018年結婚，隨即誕下長女，去年再誕下細女Tylia，一家四口生活幸福。

▲ Tittania長得十分可愛。（取自IG）

GiGi亦曾向傳媒透露，她喜歡何猷啟因對方性格好，夠純又夠真。而何家亦非常喜歡GiGi，當時何鴻燊已見過她，並對二人成家立室表示開心，叫他要隨心意而行事要低調。

另外，陳婉珍與姐姐何超雲及何超蓮也非常喜歡GiGi。

當中，何超蓮亦曾向傳媒表示對GiGi的印象，大讚她個子很高，是個很好的女孩子。