【接演續集】深田恭子傳11月大婚　婚前趕拍《雷朋的女兒》續集

▲ 深田恭子傳11月大婚，婚前趕拍《雷朋的女兒》續集。

37歲日本女星深田恭子有傳今年11月，在她38歲生日當天，與41歲百億地產大亨杉本宏之結婚。近日有消息指她將接演戲集《雷朋的女兒》續集，再次飾演女神偷。據知劇集預計今年十月播出，趕及於婚期前完工。

深田恭子於2018年11月、單身一個月後極速戀上41歲百億地產大亨杉本宏之，當時已指二人均以結婚為大前提交往。據知當時二人由朋友介紹下認識，二人極速陷入戀情。

當時日本傳媒提出質疑，指深田恭子陷入不倫戀，直指杉本宏之當時仍然未與韓國演員吳世正離婚，更爆料指杉本宏之於六本木另外有一名半同居情婦，加上女友深田恭子，等於一腳踏三船。

杉本宏之指當時與吳世正已分居兩年，沒有做出背叛誰的事。而過後二人感情穩定，曾多次被傳媒拍到密遊，深田恭子左手無名指更戴上鴿子蛋戒指，因此日本傳媒熱傳婚訊。

【嫁入豪門】傳37歲深田恭子11月結婚 地產大亨未婚夫身家百億曾兩度離婚

▲ 《雷朋的女兒》續集預計今年十月推出。（網上圖片）

有指婚期原定於今年6月舉行，但因為肺炎的關係，延期至今年11月、深田恭子38歲生日之時。

最近有消息指深田恭子將接演富士電視台的劇集《雷朋的女兒》續集，劇集以原班人馬上演，包括瀨戶康史、渡部篤郎、小澤真珠等，女主角深田恭子則飾演女神偷，對於能夠再次跟舊拍檔合作，深田恭子表示十分開心。

劇集暫定於今年十10月播出，相信能夠如期於十月前拍攝完畢，趕及於婚期前完成工作。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2