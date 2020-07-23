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【新冠肺炎】染疫患者說話呼吸噴出微飛沬　美國研究：病毒傳播距離可超過2米

健康 12:03 2020/07/23

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一項研究證實，新冠病毒經患者微飛沫傳播的距離可超過2米。

全球新冠肺炎確診個案目前已近1542萬宗，傳播率頗高。美國一項研究初步證實，新冠肺炎患者呼吸、說話時噴出的微飛沬具傳染性，病毒傳播距離可超過2米。

據法新社報道，美國內布拉斯加大學（University of Nebraska）一項最新研究首次發現，從體積小於5微米的微飛沫（microdroplet）取出來的新型冠狀病毒，可在實驗室中複製。是次研究結果加強一項假設，即是不僅是咳嗽或打噴嚏，患者正常說話、呼吸時，新型冠狀病毒的傳播距離的遠超過所要求的2米社交距離。

研究團隊於5名新冠肺炎患者的病房中，在離地約30厘米的距離採集空氣樣本。患者說話、咳嗽時所產生的微飛沫，可在空氣中懸浮數小時，即是外界所稱的「氣霧」。研究人員設法蒐集直徑小於1微米的微飛沫，然後把樣本放入培養皿，結果發現所測試的18個樣本中，有3個能夠複製。

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內布拉斯加大學醫學中心助理教授Joshua Santarpia表示，這證明微飛沫也能感染人，因為「它能在細胞培養皿中複製，因此具有傳染性」。這份論文已於medRxiv網站發表，惟被視為初步研究結果，尚未刊登於經同行審查的期刊上。

世衛承認新冠病毒可經空氣傳播

事實上，早於7月4日，來自32個國家的239名科學家向世界衛生經織發聯署信，指出已有證據證明新冠病毒可經空氣和氣溶膠（aerosol）傳播，敦促世衛關注。早前世衛只強調民眾只須擔心飛沫傳播、由眼耳鼻口直接接觸感染物這兩種方式。至7月7日，世衛承認病毒也可經空氣和氣溶膠傳播。

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綜合外媒報道，世衛在新聞發布會上表示，新冠病毒可能會透詔微小的氣溶膠顆粒傳播，即有機會經空氣傳播。世衛的流行病學家Maria Van Kerkhove指出，關於新冠肺炎的傳播方式，現有新證據，組織須對此持開放態度。同時，她表示要留意空氣傳播的可能性，尤其是在密不通風的環境。

氣溶膠傳播方式是指較微小的飛沫顆粒，可依附在空氣的水分或粉塵等懸浮粒子上漂浮許久，遠至數十呎。故此，在封閉、不通風的空間，1.8米的社交距離也不足夠。

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責任編輯：羅嘉欣

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