【絕世好老公】心痛老婆半夜湊仔身心俱疲　好老公主動氹B陪睡︰老婆是拿來疼

▲ 台灣一名爸爸眼見太太半夜起身湊仔睡眠不足，於是主動哄兒子陪睡，讓愛妻好好休息。

媽媽們為了照顧孩子身心俱疲，如果有神隊友幫手可減不少壓力。台灣一名爸爸在社交媒體分享，眼見太太半夜起身湊仔睡眠不足，平日亦很疲累，於是主動哄兒子陪睡，讓愛妻好好休息，引來網民大讚他是「好爸爸好老公」。

這位爸爸於Facebook群組「爆怨公社」發帖文，表示太太自從懷孕後就很少可以好好睡覺，所以兒子出生後，他就睡在嬰兒床旁，除了翌日要上早班外。不過，太太只要半夜聽到兒子的聲音，還是會起來，沒辦法好好睡覺。

與兒到客房睡讓愛妻休息

他指兒子常常睡不久，太太不能好好休息，他心痛太太決定︰

現在只要我隔天休假，就會和兒子一起去客房睡，只希望她能好好放鬆休息。

他亦覺得「和兒子一起睡覺超幸福」，最後他hashtag寫道︰

老婆是拿來疼的，照顧小孩是父母一起的責任。

太太擔心丈夫辛苦了

此外，他附上夫妻的短訊對話截圖，可見他跟太太表示「老婆晚安，快點好好休息」、「兒子我會照顧好」，太太則回覆︰

很不習慣，而且我很不好意思，你上班也很累，平常你沒有好好休息，這樣你也很辛苦。

對於太太的憂慮，他體貼回應「我不會累啊」。

網民讚賞︰好爸爸好老公

帖文引發網民讚好及留言，紛紛讚賞他是「好爸爸好老公」，也令一眾人妻羨慕表示「別人的老公總是不會讓我失望」、「希望我的豬隊友可以跟你學習」、「我兒子出生以後我已經兩年多沒睡好覺！我老公怕被吵還跑去隔壁房間睡」。

有網民留言分享夫妻之道，「婚姻真的是靠互相經營出來的」、「夫妻本是同林鳥本該互相扶持幫忙」。

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責任編輯︰駱秀玲