【失業爸爸】孩子弄跌口罩失業爸沒錢買新　暖心路人助解困被懂事小孩感動

▲ 一名台灣孩子弄丟口罩，爸爸失業沒錢買新口罩替換，幸獲路人送暖。

新冠肺炎疫情下，市民外出要戴上口罩做好防疫，多帶口罩在身備用更好。台灣一名網民日前在街上遇見一名爸爸大罵孩子，上前了解發現小朋友不小心把爸爸的口罩弄丟，網民出手幫助送上口罩，並發現他們一家正陷困境，被懂事的小朋友感動。

有男網民本周二（21日）在facebook群組「爆怨公社」發帖分享經歷，他在街上看到一名大人在罵一名小朋友，口中不斷大聲問口罩放哪裡了，罵完之後就坐在路邊，他上前向小朋友了解情況。

那孩子啜泣的告訴我，不小心把爸爸的口罩弄丟了，沒有帶多的出門，等一下要趕火車回去，爸爸沒有口罩可以戴。

失業爸爸買不起貴口罩

男網民建議可以到旁邊的便利店或超級市場購買口罩。小朋友知道有口罩賣，可是賣不起，道出苦況。

可是爸爸說裡面沒有賣一般的，其他的都很貴，身上只剩200塊（台幣，約53港元），等一下要坐火車和吃晚餐……

被罵孩子為爸爸說好話

暖心網民隨身會帶備新口罩，他就送了兩個予爸爸及孩子，而該名小朋友非常感激，很有禮貌地說謝謝。此外，小朋友更為剛剛痛罵他的爸爸解釋說好話，令人心痛這名懂事孝順的孩子。網民轉述孩子的話：

其實爸爸人很好，請我不要誤會，爸爸只是說話大聲了一點，從來沒有打過我，因為爸爸最近失業，我陪爸爸出來找工作，從早上找到現在都沒有休息（都是走路）……

知道孩子跟爸爸一整日沒休息，他追問孩子有否吃飯，而那孩子搖搖頭。暖男網民再次出手幫人。到旁邊餐廳買了兩個便當，拿給那孩子，著他等一下上車吃。他有感而發：

我忽然想起我不在的爸爸，以前也是這樣對我大小聲，看到那孩子就想起以前的我。

網民備受感動

此好人好事帖文獲網民讚好，大讚發帖網民做得好，亦被小朋友感動，留言包括：「幸好孩子懂事，知道爸爸是因為失業之故而情緒起伏大，而也正好遇上你這個有心人，願意扶持他們一把」及「因為有你，孩子跟爸爸心中一定感受到溫暖和愛」。

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責任編輯︰王明芳