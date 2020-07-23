【英國移民】移民前10大重要準備　移民英國媽媽：裝備自己做好資料搜集

▲ 移民英國前，先要好好裝備自己。（iStock圖片）

如果有心移民，需要裝備好自己，準備好心態！做好資料搜集一定有好處。

雖然我地家人無BNO，細佬想移民英國也要用其他簽證，大家都是漫長的等待，我有少少溫馨提示。（有錯請幫忙補充）

1. 考車牌

今日提起英國生活懂得駕駛很方便，香港考車學車相對較便宜和容易。將考車放入計劃之中啦！

2. 多了解英國環境

想住哪裡？有甚麼住屋選擇？除了倫敦、曼城、利物蒲等大城市，還有甚麼地方有機會住或搵工？有空可上網搜尋一下英國的任何東西，最好追蹤英國不同的媒體，知多點英國最新消息。

3. 安排考察英國

疫情穩定之下，強烈建議大家到當地考察（考察啊，不是去旅行啊）。因為每個人感受、要求不一樣，你問10個被主都一定不及你自己感受。

4. 了解英國學校

住址與學校距離會直接影響派位，大家看住屋時可以約學校做參觀，有甚麼就直接問老師。

5. 下載相關應用程式

住：Rightmove, Zoopla 等

超級市場：Tesco, Morrison, Asda 等

無聊看看平時可以買甚麼、吃甚麼、煮甚麼。

Boots都有app，可以看看有甚麼藥物，有需要在香港預先購買。

6. 學新技能

如果離開香港前有一年半載，強烈建議大家去學下簡單的課程，裝修、水電、中菜、清潔、教育、插花......香港有很多短期課程，一日的都有！學了好可能幫你找到工作，這邊未必可以做回原本的行業！

7. 多陪伴父母

世事難料，雖然科技發達可以日日FaceTime ，但有時很難預計......一程機都要12小時（心照啦）不要令自己後悔啊！

8. 計劃開海外戶口

早點準備，太遲才開有時會出問題。而且見到英鎊跌，記得入定一些。

9. 檢查保險

問清楚自己的保險，很多時不包歐美地區，或者有限留港日數，有機會不賠。看清楚，不要白供啊！（我就是碰過壁）

10. 看醫生

跌打、針灸、中醫都難找，找到好又未必近自己城市，最好先調理身體，健康些才過來！

先看牙醫，我很怕不懂講牙齒問題，所以預先檢查了，有事也聽得懂（之後會知點做），順便洗牙 （好記得臨走前一星期都有做）。

文章獲「二次移民的英國新手媽媽」授權轉載。

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