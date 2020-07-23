【美國研究】拒戴口罩及不遵守社交距離者　認知及工作記憶力較低

▲ 美國研究指，拒戴口罩及不遵守社交距離者，認知及工作記憶力較低。

新冠肺炎疫情持續，但並非每個人都會乖乖聽從戴口罩、遵守社交距離。有學者就針對這些現象進行研究，發現拒戴口罩及不遵守社交距離的人士，認知能力及工作記憶力都會較低。

加州大學研究團隊於3月13日至25日對850名美國人進行調查，即美國宣佈新冠肺炎大流行進入國家緊急狀態後的頭2星期。結果發現，具有較高工作記憶能力的人，因自覺強化有關保持社交距離及戴口罩的利弊考量，所以在新冠肺炎爆發的早期階段，更容易接納並遵守建議的社交距離、戴口罩等措施。

工作記憶會影響智力、理解力、學習能力和決策力。認知、工作記憶能力較弱者，因疫情資訊過多，無法做出困難決定，因而易造成不遵守社交距離、拒絕戴口罩等結果。

加州大學心理學副教授張為偉（音譯）解釋，學習保持社交距離與戴口罩是一種新規範，需要依靠工作記憶，經一番解讀後進行決定，而人類一般都有避免作艱難決定的傾向。

工作記憶越高的人士，決策過程並不費力，故更願意遵守社交距離。更有趣的是，即使我們控制了相關的心理、社會經濟因素，例如抑鬱、焦慮情緒、人格特質、教育、智力和收入，這種關係仍然存在。

張亦建議，傳媒報道相關新聞時，應盡量簡潔，讓決策過程更方便。他又預料，最終保持社交距離和戴口罩將會成為一種習慣，並與工作記憶的關係日漸減少。

研究已發表於《美國國家科學院院刊》。

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責任編輯：楊宛茜