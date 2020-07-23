【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘

▲ 柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記。

再有公共屋邨出現疑似「踩線」記號！由7月初開始，有小西灣邨居民已發現門鈴旁邊有奇怪標記。情況近日更蔓延至柴灣區的漁灣邨，有居民晚上聽到陌生人搖鐵閘，甚至特意遮住防盜眼！

陌生人狂敲鐵閘

一名網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，提醒各街坊小心。她表示，繼日前有陌生人在小西灣屋苑拍門及留下記號後離開，近幾晚在漁灣邨漁順樓住所亦遇上類似事件。

她表示，這幾晚都有陌生人站在門外一直敲鐵閘。女事主多次開口詢問對方身份，但對方每次都沒有回應，只是站在門口等，更特意遮住防盜眼，逗留約10分鐘後離開。

事主已通知保安處理，但指保安聽完電話就再次入睡。由於近日小西灣邨多個樓層被劃記號，事主待陌生人離開後亦有出去查看，雖然沒有見到記號，但就見到門鈴上有一元，相信亦是另一種記號的方式。

小西灣邨現奇怪記號

早在7月初，小西灣多名居民已反映聽到有人不停搖鐵閘，甚至見到門口有人從防盜眼觀察屋內有沒有人。瑞泰樓多個單位的門牌旁邊，亦有剔號、交叉及三角形等記號，令不少居民擔心成為竊賊目標。

小西灣區議員陳榮泰在Facebook上表示，他們已聯絡屋邨辦事處，對方已回覆任何工程都不會在門牌旁做記號，建議街坊先自行將記號擦走。他亦聯絡了警方，警方已經建議屋邨辦事處加強防盜措施，包括必須登記出入訪客，以及保留閉路電視記錄。

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責任編輯：王俊賢