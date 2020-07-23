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【飲食速報】Meadows港產麵包蛋糕新登場　採用日本麵粉＋無添加包裝三文治方包$8.5起

精明消費 13:15 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Meadows推出一系列的烘焙食品。（相片由Meadows提供）

港人對麵包的質素要求愈來愈高，而採用日本麵粉的烘焙食品比較軟熟香口，大受歡迎。全新食品品牌Meadows推出「香港製造」烘焙食品系列，價錢親民，當中的包裝三文治方包更以日本麵粉製造！

Meadows烘焙食品系列

朱古力雪芳蛋糕 $5.5（相片由Meadows提供）

Meadows全新烘焙食品系列種類甚多，麵包方面除了基本的三文治包外，亦有芝士條、紅莓提子包和五穀合桃包，而包裝蛋糕方面則有不同口味的牛油蛋糕和雪芳蛋糕。

此外，Meadows的烘焙食品全部嚴選優質食材，更於香港製造，確保品質新鮮。不論作為早餐、下午茶及晚餐輕食都很合適。此外，Meadows全年均以劃一優惠價格發售，大家可以貼地價錢品嚐優質麵包。

包裝三文治方包以100%日本麵粉

三文治方包 $9.5（相片由Meadows提供）

特別推介Meadows的三文治方包，方包備有白麵包和麥包兩款口味，而每款口味各有帶皮和切皮兩款選擇。所有的三文治包均以100%來自日本的優質麵粉製造，令口感加倍鬆軟，而且絕無添加人造色素，大家絕對可以吃得放心。

朱古力雲石牛油蛋糕 $7.5（相片由Meadows提供）

除了烘焙食品外，Meadows更有一系列的各款薯片、果仁、蔬果、餅乾、茶飲、早餐食品等。而Meadows全線產品分別於惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen、Jasons ichiba各超級市場分店獨家發售。

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責任編緝：王芷瑩

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