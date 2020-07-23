【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案

▲ 消息指今日（23日）新增逾100宗確診及初步確診個案。

新冠肺炎疫情持續，消息指，本港今日（23日）新增逾100宗確診及初步確診個案。本港昨日（22日）新增113宗確診個案，當中105宗為本地感染。

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本港昨日已有大約80宗初步確診個案，消息指今日的確診個案或再超100宗，有機會再創單日新高。另外，消息指，伊利沙伯醫院G10內科普通病房一名病人初步確診，詳情即看：

【新冠肺炎】消息：伊利沙伯醫院內科病房有病人初步確診 料非院內感染

目前公立醫院的負壓病床和病房的使用率已達7成。醫管局宣布，明日（24日）起啟用鯉魚門公園度假村作社區隔離設施，接收50歲以下病情穩定及正康復的確診患者，料可提供約350張病床，可紓緩公立醫院病床壓力。

【新冠肺炎】鯉魚門度假村明日啟用作社區隔離設施 收50歲以下病情穩定患者

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩