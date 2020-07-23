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【安心復出】利物浦捧英超盃心穎出po贈慶 網民「突破盲腸」：許志安同是利記紛絲

娛樂 12:38 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃心穎是忠實物物浦球迷。

7月23晚凌晨上演英超大賽，利物浦在主場晏菲路迎戰車路士，最終不少球迷深夜捱眼瞓追看，最終利物浦擊敗車路士，等足 30 年終高舉冠軍獎盃，利迷大表振奮，其中同樣支持利物浦的黃心穎也在IG貼圖表達興奮心情，卻因此被網民有不同解讀。

利物浦於昨晚凌晨於主場晏菲路迎戰車路士，利物浦經過整季努力，苦等30年終於捧盃，利迷都感概苦盡甘來，「利迷」黃心穎也即時在IG發文，發布曾在利物浦主場晏菲路球場前的照片，並寫上一句「You'll Never Walk Alone」（你不會永遠獨行）！

心穎貼上在球場合照以表興奮心情。（取自IG）

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同時心穎又再附上：「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA. Keep going.」大意是有些事情值得去等、值得去爭取，繼續走下去！」

網民指心穎此留言如反映自己心聲，期望跟利物浦一樣可以苦盡甘來，要努力走下去。

同時，又有眼利網迷重提，原來許志安是著名利物浦球迷，安仔當年曾以香港利物浦球迷協會會長的身份參加「渣打銀行環球夥伴計劃發佈會」，亦曾在社交平台及報紙專欄表示自己對球隊的忠誠。

黃心穎曾在一次活動跟利物浦球員合照。（取自facebook）

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恰巧心穎前度馬國明則捧曼聯，而向來曼聯跟利物浦如宿敵關係，去年安心出軌事件後，已有網民由此無限揣測三人的關係。

至現在心穎對利物浦仍然熱捧，因此再有網民覺得暗示餘情未了，不過也有網民認為純屬巧合！

撰文 : TOPick柴犬出動

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