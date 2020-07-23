【安心復出】利物浦捧英超盃心穎出po贈慶 網民重提許志安同是利記紛絲

▲ 黃心穎是物物浦球迷。

7月23晚凌晨上演英超大賽，利物浦在主場晏菲路迎戰車路士，最終不少球迷深夜捱眼瞓追看，最終利物浦擊敗車路士，等足 30 年終高舉冠軍獎盃，利迷大表振奮，其中同樣支持利物浦的黃心穎也在IG貼圖表達興奮心情，卻因此被網民有不同解讀。

利物浦於昨晚凌晨於主場晏菲路迎戰車路士，利物浦經過整季努力，苦等30年終於捧盃，利迷都感概苦盡甘來，利迷黃心穎也即時在IG發文，發布曾在利物浦主場晏菲路球場前的照片，並寫上一句「You'll Never Walk Alone」（你不會永遠獨行）！

▲ 心穎貼上在球場合照以表興奮心情。（取自IG）

同時心穎又再附上：「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA. Keep going.」大意是有些事情值得去等、值得去爭取，繼續走下去！」

網民指心穎此留言如反映自己心聲，期望跟利物浦一樣可以苦盡甘來，要努力走下去。

同時，又有眼利網迷發現，原來許志安也是利物浦的球迷，恰巧心穎前度馬國明則捧曼聯，由此無限揣測三人過去的關係，不過也有網民認為純屬巧合！