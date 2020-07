【安心復出】利物浦捧英超盃心穎出po贈慶　網民「突破盲腸」：許志安同是利記紛絲

▲ 黃心穎是忠實物物浦球迷。

7月23晚凌晨上演英超大賽,利物浦在主場晏菲路迎戰車路士,最終不少球迷深夜捱眼瞓追看,最終利物浦擊敗車路士,等足 30 年終高舉冠軍獎盃,利迷大表振奮,其中同樣支持利物浦的黃心穎也在IG貼圖表達興奮心情,卻因此被網民有不同解讀。

利物浦於昨晚凌晨於主場晏菲路迎戰車路士,利物浦經過整季努力,苦等30年終於捧盃,利迷都感概苦盡甘來,「利迷」黃心穎也即時在IG發文,發布曾在利物浦主場晏菲路球場前的照片,並寫上一句「You'll Never Walk Alone」(你不會永遠獨行)!

▲ 心穎貼上在球場合照以表興奮心情。(取自IG)

同時心穎又再附上:「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA. Keep going.」大意是有些事情值得去等、值得去爭取,繼續走下去!」

網民指心穎此留言如反映自己心聲,期望跟利物浦一樣可以苦盡甘來,要努力走下去。

同時,又有眼利網迷重提,原來許志安是著名利物浦球迷,安仔當年曾以香港利物浦球迷協會會長的身份參加「渣打銀行環球夥伴計劃發佈會」,亦曾在社交平台及報紙專欄表示自己對球隊的忠誠。

▲ 黃心穎曾在一次活動跟利物浦球員合照。(取自facebook)

恰巧心穎前度馬國明則捧曼聯,而向來曼聯跟利物浦如宿敵關係,去年安心出軌事件後,已有網民由此無限揣測三人的關係。

至現在心穎對利物浦仍然熱捧,因此再有網民覺得暗示餘情未了,不過也有網民認為純屬巧合!