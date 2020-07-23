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【開心速遞】朱Ling佐治飛甩安仔阿孝組新CP　吳偉豪張明偉開Live合唱【有片】

娛樂 13:45 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「朱Ling」吳偉豪和「佐治」張明偉首度一起開Live兼自彈自唱。（

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》創造了多對CP，其中由周嘉洛和吳偉豪組成的「安凌CP」以及阮政峰和張明偉組成的「孝國CP」，在昨晚（7月22日）播出的《愛‧回家之開心速遞》卻面臨「分手」。

由吳偉豪和張明偉組成的新CP更於《開心速遞》播出後，首度一起開Live並自彈自唱，陪伴一眾留家抗疫的觀眾。

【柴犬追星】「佐治」張明偉快問快答2選1　《開心速遞》阮政峰vs池美麗點揀好？【有片】

《開心速遞》的安凌CP和孝國CP面臨「分手」。（TVB截圖）

張明偉和吳偉豪組成新CP。（TVB截圖）

朱Ling佐治成新《開心速遞》CP

昨晚播出的《開心速遞》以安凌及孝國這兩對CP為單元主角。

故事講朱Ling（吳偉豪飾）和佐治（張明偉飾）都不欲再為安仔（周嘉洛飾）和阿孝（阮政峰飾）當工人般使喚，因而差點釀成「分手」，更組成凌國這對新CP。

【開心速遞】與周嘉洛阮政峰翻唱子華《上善若水》　張明偉一星期完成自彈自唱MV

「朱Ling」吳偉豪決定不要再成為「安仔」周嘉洛的工人。（吳偉豪IG圖片）

「佐治」張明偉決定不要再成為「阿孝」阮政峰的工人。（張明偉IG圖片）

「朱Ling」吳偉豪和「佐治」張明偉更十分幽默，分別於個人社交平台發帖文寫道：「你講又不聽，聽又不做，做又不改，改又改不好，我們緣盡了！」

「安仔」周嘉洛跪求「朱Ling」吳偉豪原諒。（周嘉洛IG圖片）

「阿孝」阮政峰跪求「佐治」張明偉原諒。（阮政峰IG圖片）

而二人的好兄弟「安仔」周嘉洛和「阿孝」阮政峰也有於社交平台發帖文，一起回應：「唔好離開我呀！我改了！我改了！」

吳偉豪張明偉首開Live

此外，吳偉豪和張明偉這對新CP破天荒首度合作開Live，二人一起自彈自唱，讓觀眾看畢《開心速遞》後可以繼續看見凌國CP。

吳偉豪和張明偉齊齊開Live自彈自唱。（張明偉IG圖片）

張明偉亦於個人社文平台寫道：

等到頸都長埋，終於同 @riccong 出 Live cover喇！！！
真心respect, 就算歌手都唔係個個敢1 take live, 仲要自彈自唱。星期三大家拭目以待。

大家乖乖留喺屋企，係咪坐到好悶呢？
今個星期三晚就交俾我同班兄弟嚟陪你啦！
8pm 愛回家之開心速遞 — 《老死兼阿四》
830pm 《Cyclone》 YouTube + IGTV Live cover
1030pm 《Do姐有問題》
#stickyfingers #cyclone #cover

吳偉豪則寫道：「First try at recording a cover, like if you wanna watch/listen to our cover. #excited #firsttime #firstcover」

撰文 : TOPick柴犬出動

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