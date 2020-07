【開心速遞】朱Ling佐治飛甩安仔阿孝組新CP　吳偉豪張明偉開Live合唱【有片】

▲ 「朱Ling」吳偉豪和「佐治」張明偉首度一起開Live兼自彈自唱。(

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》創造了多對CP,其中由周嘉洛和吳偉豪組成的「安凌CP」以及阮政峰和張明偉組成的「孝國CP」,在昨晚(7月22日)播出的《愛‧回家之開心速遞》卻面臨「分手」。

由吳偉豪和張明偉組成的新CP更於《開心速遞》播出後,首度一起開Live並自彈自唱,陪伴一眾留家抗疫的觀眾。

▲ 《開心速遞》的安凌CP和孝國CP面臨「分手」。(TVB截圖)

▲ 張明偉和吳偉豪組成新CP。(TVB截圖)

朱Ling佐治成新《開心速遞》CP

昨晚播出的《開心速遞》以安凌及孝國這兩對CP為單元主角。

故事講朱Ling(吳偉豪飾)和佐治(張明偉飾)都不欲再為安仔(周嘉洛飾)和阿孝(阮政峰飾)當工人般使喚,因而差點釀成「分手」,更組成凌國這對新CP。

▲ 「朱Ling」吳偉豪決定不要再成為「安仔」周嘉洛的工人。(吳偉豪IG圖片)

▲ 「佐治」張明偉決定不要再成為「阿孝」阮政峰的工人。(張明偉IG圖片)

「朱Ling」吳偉豪和「佐治」張明偉更十分幽默,分別於個人社交平台發帖文寫道:「你講又不聽,聽又不做,做又不改,改又改不好,我們緣盡了!」

▲ 「安仔」周嘉洛跪求「朱Ling」吳偉豪原諒。(周嘉洛IG圖片)

▲ 「阿孝」阮政峰跪求「佐治」張明偉原諒。(阮政峰IG圖片)

而二人的好兄弟「安仔」周嘉洛和「阿孝」阮政峰也有於社交平台發帖文,一起回應:「唔好離開我呀!我改了!我改了!」

吳偉豪張明偉首開Live

此外,吳偉豪和張明偉這對新CP破天荒首度合作開Live,二人一起自彈自唱,讓觀眾看畢《開心速遞》後可以繼續看見凌國CP。

▲ 吳偉豪和張明偉齊齊開Live自彈自唱。(張明偉IG圖片)

張明偉亦於個人社文平台寫道:

等到頸都長埋,終於同 @riccong 出 Live cover喇!!!

真心respect, 就算歌手都唔係個個敢1 take live, 仲要自彈自唱。星期三大家拭目以待。

—

大家乖乖留喺屋企,係咪坐到好悶呢?

今個星期三晚就交俾我同班兄弟嚟陪你啦!

8pm 愛回家之開心速遞 — 《老死兼阿四》

830pm 《Cyclone》 YouTube + IGTV Live cover

1030pm 《Do姐有問題》

#stickyfingers #cyclone #cover

吳偉豪則寫道:「First try at recording a cover, like if you wanna watch/listen to our cover. #excited #firsttime #firstcover」