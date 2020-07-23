【開心速遞】朱Ling佐治飛甩安仔阿孝組新CP 吳偉豪張明偉開Live合唱【有片】
TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》創造了多對CP，其中由周嘉洛和吳偉豪組成的「安凌CP」以及阮政峰和張明偉組成的「孝國CP」，在昨晚（7月22日）播出的《愛‧回家之開心速遞》卻面臨「分手」。
由吳偉豪和張明偉組成的新CP更於《開心速遞》播出後，首度一起開Live並自彈自唱，陪伴一眾留家抗疫的觀眾。
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朱Ling佐治成新《開心速遞》CP
昨晚播出的《開心速遞》以安凌及孝國這兩對CP為單元主角。
故事講朱Ling（吳偉豪飾）和佐治（張明偉飾）都不欲再為安仔（周嘉洛飾）和阿孝（阮政峰飾）當工人般使喚，因而差點釀成「分手」，更組成凌國這對新CP。
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「朱Ling」吳偉豪和「佐治」張明偉更十分幽默，分別於個人社交平台發帖文寫道：「你講又不聽，聽又不做，做又不改，改又改不好，我們緣盡了！」
而二人的好兄弟「安仔」周嘉洛和「阿孝」阮政峰也有於社交平台發帖文，一起回應：「唔好離開我呀！我改了！我改了！」
吳偉豪張明偉首開Live
此外，吳偉豪和張明偉這對新CP破天荒首度合作開Live，二人一起自彈自唱，讓觀眾看畢《開心速遞》後可以繼續看見凌國CP。
張明偉亦於個人社文平台寫道：
等到頸都長埋，終於同 @riccong 出 Live cover喇！！！
真心respect, 就算歌手都唔係個個敢1 take live, 仲要自彈自唱。星期三大家拭目以待。
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大家乖乖留喺屋企，係咪坐到好悶呢？
今個星期三晚就交俾我同班兄弟嚟陪你啦！
8pm 愛回家之開心速遞 — 《老死兼阿四》
830pm 《Cyclone》 YouTube + IGTV Live cover
1030pm 《Do姐有問題》
#stickyfingers #cyclone #cover
吳偉豪則寫道：「First try at recording a cover, like if you wanna watch/listen to our cover. #excited #firsttime #firstcover」
撰文 : TOPick柴犬出動