【口罩令】美國市長要市民外出戴口罩收死亡恐嚇 莫樹錦：終於明白為何特朗普會當選總統

▲ 美國市長要市民外出戴口罩收死亡恐嚇，莫樹錦指，終於明白為何特朗普會當選總統

美國堪薩斯城（Kansas City）市長，因頒布全市外出必須戴口罩而收到死亡恐嚇；有自稱女醫生的Crazy Karen因沒有戴口罩被拒進入超市，而在社交平台破口大罵說自己的公民自由（Civil Liberty）被剝奪；更有無數美國人上街示威拒絕戴口罩，聲稱戴口罩無科學根據和侵犯人權自由。

終於明白為何特朗普會當選總統，美國實在不乏既無知又自私的民眾。

先說科學，口罩能減少呼吸系統過濾性病毒感染（例如Common Cold、Influenza）是已知事實，今年Leung et al在《Nature Medicine》發表比較性研究，證明戴口罩可以把感染率減低（見註）。美國政府在疫情開始時，曾鼓吹不用戴口罩，因未有充足資料證明口罩能減少新冠肺炎病毒，這話未算錯，但剛發現的病又如何能被證實？只是別有用心的政府不想接受現實。

再說自由，自由的基本啟蒙源自Autonomy（自主性），而Autonomy兩大主要Axiom（公理）之一，是說個人自由行為不能影響別人的自由選擇，駕車是自由，醉酒也是自由，但醉酒駕車一定不能是自由，因這自由選擇很可能傷害別人，也即是影響別人追求生存和健康的自由。戴口罩是同樣道理，不僅保護自己免受感染，也是減少自己感染別人的機會。

無知自私的美國人卻來制裁香港，實是人間鬧劇。

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全文刊於經濟日報，原題為「罩不罩由你」