【新冠肺炎】港鐵屯門車廠員工初步確診 　另兩名員工須入隔離營

▲ 消息指有港鐵公司員工家屬確診。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，港鐵公司今日（23日）指接獲3名員工家屬確診，衞生署將安排3位員工接受深喉唾液測試及入住隔離營。港鐵在晚上表示，其中一名員工初步確診。

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港鐵公司今早接獲一名在港鐵總部大樓工作的 車務部員工通知，其非同住家屬確診，據了解，由於他早前曾經接觸過該家屬，該員工表示沒有明顯病徵，他於7月21日開始在家工作。

另外，昨天(22日)一名在屯門車廠工作的維修技工通知公 司，其同住家屬確診感染。該員工表示沒有明顯病徵， 他於7月21日請假沒有上班。港鐵在晚上表示，該名車廠員工初步確診。

另一名在將軍澳綫車站維修學徒亦通知公司，其同住家屬確診感染。該員工表示沒有明顯病徵， 他的最後上班日為7月21日。據了解, 衞生署已安排以上3人進行快速測試及入住隔離營。

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港鐵表示該3名員工日常工作不需要接觸顧客。公司已即時安排為有關員工的工作地點、樓層、電梯大堂、茶水間等，進行撤底清潔及消毒。同時為審慎起見，公司已主動聯絡可能被界定為密切接觸者的同事，安排他們接受深喉唾液測試，及留在家中直至測試結果證明健康。

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記者：郭家穎