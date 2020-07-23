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【戰毒】周秀娜百變造型誘惑黃宗澤　吳千語打戲連場初試開真槍

娛樂 13:41 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「黃Viu」煲劇平台新劇《戰毒》內，由三大人氣小生黃宗澤、吳卓羲、關智斌加女神周秀娜、吳千語主演。當中，中，周秀娜在《戰毒》更作出多個不同造型打扮，包括記者look、金融才女、性感晚裝等，千變萬化。

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周秀娜劇中演反派須隱藏身份。（《戰毒》劇照）

周秀娜造型百變

劇中，周秀娜演反派須隱藏身份，為保持神秘感，故每次出場都以不同形象亮相。

娜姐表示：「其實我的角色好神秘，在早段會以不同形象示人，到劇集尾段就好似洋蔥咁，一層一層慢慢揭開我的真正身份，感覺好刺激，好開心可以演到這角色。」

她指為保持神秘感，需在演繹上拿揑得很準確：「拍攝過程中，都有同導演及對手嘉良哥（羅嘉良）、黃宗澤傾點樣去演，他們在這方面幫了我不少。」

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周秀娜與黃宗澤有感情戲。（《戰毒》劇照）

面對不同造型，周秀娜表示未需出動私伙：「今次造型上真的很特別，起初有不同形象，到後來身份揭穿後，便經常配以西裝造型，雖然由劇組方面揀衫，但我都有同佢哋溝通及畀意見。」

講到最難忘的戲份，周秀娜直言今次拍攝有很多槍戰及爆炸戲，幕幕都令她印象深刻，而跟黃宗澤的淒美結局，亦叫她十分難忘。

吳千語演技大爆發

劇中另一女神吳千語演緝毒警察，在劇中有不少追捕及槍戰場面，而初試開真槍的她指感覺特別。

吳千語在新劇中有喊戲。（《戰毒》劇照）

吳千語同時演黃宗澤前女友，當得悉壞事做盡的黃宗澤原來是「臥底」時找對方攤牌，她激動落淚，演技大爆發。

她表示最難忘是去監獄探關智斌的戲：「戲中講我們是認識多年的最好朋友，而關智斌一直鍾意我、守護我，但見到最好朋友落得如此情況，演繹上很深刻。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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