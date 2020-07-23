【無署不在】蔡瀚億體驗街道清潔工人日常　BabyJohn孭20磅裝備滅蚊險中暑

▲ 體驗街道清潔工人日常，BabyJohn孭20磅裝備滅蚊險中暑。

蔡瀚億（BabyJohn）日前任周志文、黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《無署不在》的嘉賓，並化身清潔工人清掃街道。

BabyJohn除了初嘗駕駛機動掃沙車及洗街車的滋味外，又以全副「武裝」上陣落區滅蚊，熱到身水身汗，令BabyJohn大叫難忘。



自言極度惹蚊的BabyJohn，以「武裝」造型上陣，由頭包到落腳、背上巨型滅蚊機落區滅蚊，據工作人員透露，滅蚊機注入藥水後，重量可達12公斤，難怪身型纖瘦的BabyJohn背上裝備時狀甚吃力。

事後他表示：「剛才我嘗試背起這部滅蚊機，只是體驗數分鐘嘗試滅蚊，都要至少兩個人幫我孭起部機器。」

BabyJohn續稱：「我深信如果要我滅蚊一、兩小時，在沒有人幫忙的情況下，我隨時中暑，因為除了部機外，還要戴上防護面具，真的很悶熱。看我現在這身裝束，內裡渾身濕透，所以對於我來說，滅蚊不是簡單的工作。」

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揸掃沙車似打機

BabyJohn接著又初嘗駕駛機動掃沙車及洗街車，他一臉好奇表示：「感覺好像在打電玩，因為車上有很多控制桿，我經常駕車，但卻未試過駕這類車。」

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《無署不在》為展示「食物環境衞生署」無處不在的力量，每集會邀請一位藝人，親身體驗署方不同部門的崗位，節目逢周日晚上8時正在免費電視77台香港開電視播映。

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