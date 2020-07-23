【好人好事】台婦產科醫生接急電飛奔接生　熱心女騎士義載趕抵仁醫盼尋人道謝

▲ 台東一名婦產科醫生獲熱心女騎士義載趕去接生，事後醫生在網上尋人希望能親口道謝。

新生命隨時降臨，婦產科醫生都要隨時候命。台東一名婦產科醫生爸爸與兒子晚上散步時，突接到產房急電，由於台東沒有的士，醫生只有拔足狂奔，跑至中途體力不繼，一名熱心女騎士路經見狀，馬上義載醫生趕抵醫院接生。事後該名醫生在網上出尋人啟事，盼能親口向女騎士道謝。

據台灣傳媒報道，事發於7月19日晚上，婦產科醫生郭成興與兒子在鐵道散步時，突然收到醫院電話稱有孕婦恐有難產問題，可是台東是沒有的士，他心急如焚下拔足狂奔，但他本身有心臟疾病，跑了一段路就感到氣喘，想找警方或截車求助。

BB出生過程有困難

一名熱心女騎士路經時見狀停車詢問，得悉郭醫生想趕赴接生後，二話不說義載他趕赴醫院。郭醫生抵達後馬上跑入產房，趕及為王姓產婦接生，BB的出生過程有困難，郭醫生說︰

到了產房，反而是寶寶不乖，卡了很久，三位產房護理師努力加上真空吸引多次，終於聽到baby天使般的哭聲，大家辛苦了！

▲ 郭醫生的團隊及產婦王女士（前中）一家。（郭成興fb圖片）

王姓產婦得知這段溫暖小插曲後也大表感動，希望能一同尋找這名熱心女騎士，一起當面道謝。

醫生盼與女騎士分享新生命喜悅

郭醫生憶述，這名女騎士應是一是名外出買東西的婦女，且好像曾到他診所看病，有點眼熟。不過當下太急，沒有記下車牌及問她留電話，事後覺得過意不去，故在facebook貼出尋人啟事。

希望摩托車天使能和我連絡，也讓您分享新生命的喜悅。

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責任編輯︰林綺玲