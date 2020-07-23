【生命鬥士】媽媽確診誕23周早產嬰出生染疫　捱過1個月治療戰勝病魔與母重聚

▲ 秘魯一名產婦確診，緊急剖腹誕下23周早產嬰，嬰兒出生後亦受感染。

新冠肺炎肆虐全球，秘魯一名產婦確診，緊急剖腹誕下23周早產嬰，嬰兒出生後亦受感染。他捱過1個月治療後終戰勝病魔，媽媽事隔多日跟孩子重聚。

媽媽確診早產嬰受惑染

據中國環球電視網（CGTN）影片報道，秘魯27歲的媽媽Lissy產前患有子癇前症及妊娠毒血症，需於懷孕23周時緊急剖腹生產，她於6月15日誕下孩子。Lissy生產前亦不幸確診新冠肺炎，因此嬰兒出生後也受感染確診。

這名嬰兒Jorge出生僅542克（約1.2磅），他在新生嬰兒深切治療部留醫，經過大約30天的治療後戰勝病魔。另一方面，媽媽亦已康復，母子分隔一個月後，終於可再次見面。

母子一個月後終見面

院方於7月18日安排母子相聚，影片中媽媽懷著興奮又緊張的心情，走近Jorge的保溫箱。她慢慢伸手入保溫箱內，輕輕撫摸初生孩子的小腳板，口中唸唸有詞，似乎在跟孩子說話。

醫生指出，Jorge的新冠肺炎病毒檢測已呈陰性，現在體重達2磅。不過，他暫時仍要在新生嬰兒深切治療部留醫觀察，等待肺部慢慢恢復功能。

至於掛念孩子的Lissy與丈夫，可以通過視像電話來看望他。

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責任編輯︰駱秀玲