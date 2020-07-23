涉借用女友人帳戶約會智障女租房圖性侵　兼職保安認企圖強姦囚4年

▲ 涉案兼職保安今(23日)於高等法院承認企圖強姦罪。（資料圖片）

聽力有問題的30歲兼職保安，涉借用女友人Facebook帳戶，從中發現1名用戶樣貌吸引，遂假扮女性友人相約對方逛街。被約女子為1名23歲輕度智障女子，早前曾收到對方問及其性經驗及傳送手淫片段訊息，她最後應約外出，並於相約地點遇上被告，被帶到賓館企圖性侵。涉案兼職保安其後被捕，今(23日)於高等法院承認企圖強姦罪，被判監4年。

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被告李家騏(30歲)，承認1項企圖強姦罪。案情指30歲事主X屬輕度智障人士，早前她加入Whatsapp群組認識了1名自稱姓曾女子，兩人素未謀面。及至去年5月12日，曾姓女子透過Facebook帳戶問及X有關性經驗事宜，並傳送手淫片段給對方，X感到嘔心及起疑。

翌日，曾姓女子相約X逛街，X同意及到銅鑼灣等候，期間被告出現，自稱受曾姓女子所托尋找X，並帶X到賓館。X因感到害怕而跟隨被告，並應被告要求支付150元房租。被告於房間內脫光X衣服，X認為夫婦及情人才會發生性交，遂不斷掙扎及大叫。被告未有理會，X表示不願意及聲稱會報警，並嘗試拳打被告但不果。被告最終事敗，乘X到洗手間時逃去。

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事發兩天後社工發現X突然哭泣，詢問下揭發事件及報警。被告於同月17日在街上截查，被告於警誡下稱自己聽力有一半問題，自稱為兼職保安。被告稱要求1名女性朋友借出其Facebook帳戶，從中發現X樣貌吸引，遂假扮女性朋友身分邀請X外出。

代表律師求情指被告從小有聽力問題，一直接受治療，有過度活躍症及邊緣性格，曾於不同地方任職商店助理，對事件感到後悔，並向事主致歉。

法官判刑時指，被告雖然於本案中停止其強姦行為，但其所為已屬過火，過程令事主感到痛楚，事主聲稱會報警及反抗，惟被告仍繼續其行為。法官指被告假扮友人身分相約事主，屬加刑因素及有預謀，事主為輕度智障人士，事後失去安全感及不輕易相信別人，考慮過所有因素後，以6年為判刑起點，認罪減刑至4年。

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記者：林育慧