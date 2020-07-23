【寄生蟲】男子食酸菜魚氽魚片幾十秒即食用　肝臟被寄生蟲啃食剩一半

▲ 男子進食半生熟魚片後食慾不振，4個月後肝臟被寄生蟲啃食剩一半。

酸菜魚近年在香港興起，不過杭州市一名男子，卻在吃完酸菜魚生魚片後開始有食慾不振、疲勞、腹痛、腹瀉等症狀，最終去檢查時發現，一半肝臟已被寄生蟲吃掉！

吃半生酸菜魚受感染 肝臟被寄生蟲吃掉

綜合內地傳媒報導，55歲的謝姓男子去年底因父親去世回到四川老家。春節開始，他出現食慾不振及疲勞等症狀，起初還有輕度腹痛及腹瀉。他本以為是因為父親逝世心情鬱悶所致，直至出現畏寒、發熱等症狀，才趕到杭州市第一人民醫院肝膽胰外科求醫。

醫生檢查後，驚見他肝臟左葉已被吃光，並有一個長19cm、闊18cm、深12cm的的大膿球，球上還有很多腫瘤。醫生用穿刺手法將膿液引出，之後再將左半肝及囊腫切除切除。沒想到在手術中，醫生發現腫瘤是肉芽腫性炎腫塊，裡面更長出多個燈泡狀肝吸蟲蟲卵。

手術後，謝男才想起回鄉時吃了一次酸菜魚。他表示，當地有生吃或半生吃魚片的習慣，屬當地的「魚生」。為求口感鮮嫩，只將魚片用熱水氽了幾十秒，醫生判斷謝男就是因為進食這次酸菜魚而引起不適。

醫生指出，患者感染初期可能無症狀，嚴重會有腹痛、腹瀉、消化不良、營養不良、疲倦乏力等症狀。而且寄生蟲繁殖力驚人，每次可產生1400至2000個卵，更可存活20至30年。如果一直不管，寄生蟲會在肝內一直居住並吃肝，嚴重產生感染、肝膽道內結石、肝硬化甚至肝癌。

食安中心：進食未經徹底煮熟淡水魚會引起感染

食物安全中心表示，人們吃下受感染的淡水魚後，囊狀幼蟲會在十二指腸破囊而出，遷移到肝臟內的膽管。囊狀幼蟲會在膽管內發育成蟲，然後產下蟲卵，蟲卵可隨膽汁進入糞便，繼續傳播周期。

感染小量中華肝吸蟲可全無症狀或只出現輕微症狀，但感染大量中華肝吸蟲則會令患者受到長期嚴重感染，引致食慾不振、腹瀉和發燒。此外，中華肝吸蟲亦會造成膽管梗阻和肝硬化，嚴重者可造成慢性黃疸，繼而較容易出現膽管癌。

超過100種淡水魚可感染到中華肝吸蟲，例如鯇魚（草魚）及大頭（花鰱或鱅魚）。有報告指，個別流行地區的感染率偏高是由鯇魚所致。進食含有生、未經徹底煮熟、鹽漬、醃製或煙燻淡水魚的菜式可能會引致這種風土疾病。

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責任編輯：羅家欣