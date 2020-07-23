【望子成龍】每日強逼兒子哭著練琴 兒子終考獲8級「甩難」：以後都唔練琴

▲ 男童考獲8級後不再練琴。

「練琴！練琴！就算個天塌下來，阿媽都只係識叫我哋練琴！」

阿媽WFH在家工作，對於子女來說，原來有可能構成噩夢。因為有把聲會全天候立體聲竄現：「做功課啦！」「溫習啦！」「練琴啦！」

我們當媽媽的總有大條道理嚴管孩子，功課固然是不應荒廢，但何解要迫令子女天天練琴？其實我也不太了解，只知道別人家裏的孩子正在勤練琴，我家的孩子也不能落後呀！我也從來沒有認真考究孩子有沒有音樂天份，又或對甚麼樂器較有興趣。基於性價比的考慮，我為孩子選了小提琴。入門貨色只需八百大元，它毋須像鋼琴般在家佔大量空間，音量卻比鋼琴搶耳，兼且可以方便攜帶，划算之極（膚淺的我當然不知道古董小提琴可以值天價）﹗

琴行那位年輕老師人品敦厚，但每次只教半頁琴書，憑這個進度孩子豈不是要三十歲才學畢八級？後來孩子幸運獲名師教導，表現果然突飛猛進，但老師極為嚴謹，媽媽為了配合，天天不忘在家提點：「拉琴啦！」「拉啦！拉啦！」

過程中，小兒哭過無數次，也有不下一千次說要放棄，最終於12歲以一級成績考畢八級。他拿着成績單跳起來說的第一句話是這樣的：「好嘢！以後我就唔使拉琴啦﹗」

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