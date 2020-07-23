【請戴口罩】拒戴口罩更揚言「我死我嘅事！」 利嘉敏：極度自私的想法

▲ 戴上口罩防疫，人人有責。

又回到最初的起點，很多張無法見的臉，我們終於來到這一天……又回到三月的生活，這次甚至要比之前更嚴謹、更自律。現在的疫情比以往幾個月更嚴峻，我不是醫學專家，但若用風險和危機管理角度去看，種種迹象已顯示：一、我們現時已過了預防和控制風險的最佳時機；二、現時風險已急劇增加；三、亦有可能已到大爆發邊緣；四、很有機會只是漫漫長路的開始。

上周，政府宣布重新收緊限聚令為四人之際，我正與久別相逢的老友聚餐，差不多半年多沒見了，再相見非常雀躍。然後，開餐期間電視傳出四人限聚令和食肆晚膳禁堂食，老友衝口而出：「咁今餐即係最後的晚餐喇！」往時，我們幾乎恆常一個月見面一兩次，十幾年風雨不改，如今疫情下不知何時才可再聚。

看來，口罩、洗手、距離和宅家，將會有一段很長的時間變成我們的日常。這已不是個人意願或喜好問題，而是每人都要為香港安好負責任。全城和醫療體系已幾近爆煲邊緣，我們難道忘記了沙士期間，每天看着死亡數字上升那種驚心動魄、醫護人員殉職那種全城哀痛的畫面嗎？過去一年，香港人或許在政見方面有分歧有撕裂，但走到這關頭，我們都應為一個共同目標努力——就是一個港人都不能少、一個醫護人員都不能少。

屆此地步，要香港安好，港人只能靠自己；港人安好，香港才能安好。我們或許主觀上覺得自己不會中招，但全城抗疫，不容自我，更不能自以為是專家自行判斷，若考慮到what-if /萬一自己有帶菌風險的可能性，就不會做出通街走或抗拒戴口罩等任性自私的行為。

曾聽過有人不肯戴口罩兼大大聲說：「驚咩呀！要死唔使病！我死我嘅事！」這是極度自私的想法，因為具高度傳染性及分分鐘已變種的病毒，絕對非只是佢死佢嘅事、而是可變成其他人都可能因佢而有事！

我們此刻已去到嚴峻關口，為己為人，減少社交，留在家，戴口罩，勤洗手。那些年，我們齊心時，曾打贏過多少漂亮的仗，現在亦是體現港人質素的時候。此役成敗，不能靠別的，只能靠每個香港人自己，只有念及他人、念及這個城市，我們才有機會一齊過關。盼將來回望今天時，我們都可以自豪地說：那些年，我們一起抗的疫。

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