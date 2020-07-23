以「契兄弟」相稱　失婚司機誘3少年肛交認8罪候判

▲ （經濟日報資料圖片）

40歲失婚貨車司機於半年間，認識3名12至14歲少年後，期間邀約踏單車及游水，替少年維修單車，並邀請他們到其住所玩手機遊戲，期間與3名少年進行肛交，直至其中一名少年被發現為失蹤少年後揭發事件。涉案失婚司機今(23日)於區域法院承認與16歲以下男子作出同性肛交等共8項罪名候判，暫委法官先索取心理報告，評估其重犯機會。



被告陳耀樑(40歲)，承認5項與16歲以下男子作出同性肛交及3項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。控方指被告於2006年離婚，沒有子女，任職貨車司機。代表律師呈上被告的求情信及立法會議員撰寫的求情信，暫委法官表示先索取其心理報告，以評估其重犯機會，以及要求控方嘗試替其中1名身在內地的事主索取創傷報告。

案發於2018年11月至2019年5月期間，被告獨居於一公共單位，3名事主X、Y及Z，案發時分別12歲、13歲半及14歲，少年A應要求介紹Y予被告認識。Z有過度活躍症及專注力不足，並且有閱讀及書寫困難，Y智商則較低。

案情指，被告透過少年認識事主後，相約踏單車及到其住所維修單車，並以「契兄弟」相稱。被告分別相約事主到其住所玩手機遊戲及播放色情影片，期間曾分別與3名事主每人進行兩次肛交，其中X曾一度表示不願意，惟恐被毆打而就範，並繼續到被告住所耍樂。被告又曾與其中兩名事主於床上圍圈，互相口交及手淫。

及至去年5月，X被發現為失蹤少年，他其後向社工透事任，其後報警。被告於同月中被捕，警誡下他承認與少年肛交一事。

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記者：林育慧