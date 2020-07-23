【減肥食譜】靠減醣餐1個月輕鬆減9磅　親子KOL分享3款牛油果簡易食譜

▲ 台灣親子KOL「豆豆媽咪吳霈蓁」分享3款牛油果低醣食譜，製作簡易。

牛油果含有豐富營養和抗氧化劑，台灣有親子KOL就分享了3款牛油果食譜，美味又屬低醣，製作簡易。她近來更以減醣食譜，一個月內輕鬆減去近9磅。

台灣「豆豆媽咪吳霈蓁」（豆豆媽）育有兩孩子，身為醫藥記者及健康節目主持人的她，不時拍片分享生活家事小智慧及育兒心得，成為親子KOL，近日她在Facebook專頁「豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁」分享「減醣減重料理酪梨餐」影片，介紹3款牛油果食譜。

靠減醣餐1個月減9磅

豆豆媽表示在進行減醣、生酮飲食初期，一個月就瘦了4公斤（約8.8磅），不少讀者對她的飲食感興趣，故此決定製作一系列主題有關減醣、減脂料理的影片。最近是牛油果盛產季節，價格便宜，她決定介紹3款牛油果食譜。

她指出牛油果含有豐富的單元不飽和脂肪和多元不飽和脂肪，可以降低人體低密度脂蛋白膽固醇、延長飽足感、幫助體重的控制，所以這幾年不管在減醣飲食、低碳飲食、生酮飲食，牛油果是熱門的食物。

3款牛油果減醣餐製作簡單

牛油果鮮蝦蔬果沙律

材料：牛油果半個、洋蔥半顆、大番茄半個、蝦仁適量、芫茜適量、百香果2-3顆（可用芒果或菠蘿代替）、日式醬油2大匙

製法：用橄欖油炒熟蝦仁，加入洋蔥粒及番茄粒同炒；醬汁方面，用百香果加日式醬油及洗淨好芫茜，將所有材料包括切粒牛油果拌勻。

牛油果吞拿魚番茄塔

材料：牛油果半個、洋蔥、番茄、芫茜粒、鹽水吞拿魚罐頭

製法：將牛油果、洋蔥、番茄、芫茜、吞拿魚切粒拌勻，加入檸檬汁、黑椒、海鹽調味，放在切片大番茄上即成。

牛油果烤蛋

材料：牛油果半個、雞蛋一隻、番茄少量

製法：在牛油果中央去核位置加雞蛋，灑上少許番茄粒、鹽和黑椒，用氣炸鍋160度烤10分鐘。

註冊營養師建議

TOPick曾訪問澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien），Vivien指「醣」是碳水化合物，當中包括糖和膳食纖維。在不吃精製澱粉質、甜飲甜食的情況下，應符合世界衞生組織的建議，將成人和兒童游離糖攝入量降至攝入總能量的 10%以下（如每日攝取2,000卡路里的人，就不要攝取超過10茶匙糖）。

Vivien稱世衞的游離糖定義中，包括添加糖如葡萄糖、糖漿、蜜糖、果汁、果汁濃縮液，所以如整體飲食上戒了這數項，符合飲食建議之外，亦有機會可減少額外游離糖攝取量，減少影響體重的機會。用減醣飲食法減去游離糖攝取量，Vivien認為能健康地減去熱量攝取，但也要注意吃適量的優質碳水化合物，如全麥類、低升糖的碳水化合物作為日常能量來源。

影片授權：SuperMami超級媽咪 & 豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁

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責任編輯︰顏紫燕