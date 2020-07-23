救生員溺斃死因庭退庭商議　陪審團問可否裁定意外因疏忽促成

▲ （經濟日報資料圖片）

荃灣近水灣1名救生員前年當值期間疑穿潛水裝備下水，其後被發現在水底防鯊網上溺斃，死因庭早前展開研訊，死因裁判官今（23日）引導陪審團時指，可裁定死者死於意外或死因不明。陪審團退庭商議後，問可否裁定死者「因意外致死，而死亡由疏忽促成」，裁判官則指不適用。

死者陳志康（40歲）為季節性救生員，於2018年9月3日在荃灣近水灣泳灘工作期間，有同事發現他身穿潛水裝備下水後失蹤，其後死者被發現掛在水底防鯊網上，送院搶救後1天證實不治。

死因裁判官今早引導陪審團時指，若陪審團接納死者遇溺致死，不論他下水是自發性或受人指派，仍需裁定他死於意外。若對此有所保留，便需作出存疑的裁決，亦即死因不明。

陪審團退庭商議後不久提出提問而再次開庭，陪審團代表問及裁判官，如裁定死者死於意外，可否裁定「因意外致死，而死亡由疏忽促成」。裁判官斷言不可以，指該選項在本案並不適用。陪審團又問，謀殺及不合法被殺的定義。裁判官則指該兩項亦不適用。

死因裁判法庭早前進行聆訊時，死者上司曾供稱，康文署缺乏使用潛水裝備指引，救生員職責不包括維修防鯊網，事發時他並無批准死者使用水肺潛水裝備。康文署康樂助理則指，緊急拯溺的情況下才會使用潛水裝備，但辦公室內不會記錄救生員的潛水資格。法醫供稱，死者腦部有缺氧跡象，推斷死者的死因是溺斃。勞工處職業安全主任指，懷疑防鯊網纏著潛水用的氣樽，死者掙扎時不慎甩開吸氣的咬嘴。

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記者：林欣樂