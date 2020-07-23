【居屋2020】房委會因應疫情延遲本月居屋及白居二申請

▲ 房委會原定於本月內接受有關居屋及白居二申請將延期舉行。（資料圖片）

本地第三波新冠肺炎疫情持續，房委會原定於本月內接受有關居屋及白居二申請，消息指房委會今日（23日）向委員發電郵表示，受疫情及政府部門在家工作影嚮，有關安排將延後，但未有表明何時接受申請。如延誤時間不多於兩周，相信10月居屋攪珠程序可如期進行。

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相關電郵指，因應政府宣布政府部門由周一起（20日）至周日實施特別上班安排，及據過往經驗申請期可能會吸引人群，原定於本月接受的居屋及白居二申請將不能安排在7月進行；會方將會密切監察有關情況，並考慮政府的防疫措施，以決定何時開始申請。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文