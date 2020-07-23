【新冠肺炎】八達通九龍灣總部有員工染疫　同層員工即時撤離

▲ 八達通九龍灣總部46樓有一名員工確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

八達通卡有限公司今日（23日）早上證實，一名於九龍灣總部46樓上班的員工，對新冠肺炎測試呈陽性反應，正等候安排送院，目前情況穩定，正等候安排送院。八達通指，公司所提供的支付服務將不受影響，部分運作如客戶服務熱線或會受影響。

八達通表示，確診員工最後上班日期為上周五（17日），並未與其他同事於工作上有密切接觸，工作時亦一直有佩戴口罩。公司已立即安排於46樓上班的同事撤離辦公室，並正徹底清潔及消毒相關樓層和所有公共範圍，於總部46樓上班的員工已獲通知暫時不應返回辦公室，直至另行通知，公司會適時向員工報告最新情況。

公司亦再次提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺；如發現身體不適，必須馬上求醫。

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記者：陳曉瑩