【內有洋蔥】鄭秀文老犬肌肉流失且失禁　Sammi感觸長文令網民淚崩

▲ 鄭秀文悉心照料家中老犬。（取自IG）

鄭秀文跟丈夫許志安共同撫養的牧羊犬Lucky已達15歲高齡，Sammi跟安仔視Lucky如兒子，現時愛犬因年邁身體漸虛弱，Sammi每天悉心照料。鄭秀文日前上載Lucky的照片，並發表對愛犬一段感觸長文，令不少女網民大為感動。

鄭秀文和安仔的愛犬「Lucky仔」現年15歲，近數月健康急轉直下，現時更已無法行走。Sammi昨日（22日）在IG分享愛犬最新近況，指牠全身肌肉已流失，極度虛弱，令她甚感痛心之餘，也更珍惜相處時光。

▲ Lucky仔已不能自行站立。（取自IG）

Sammi寫道：「老人家Lucky在睡覺, 牠應該並不知道現在的疫情有多嚴重。🥶

「醫生早已提示我們，老狗會有晨晩不分的情況，Lucky亦是如此了，有時牠會隨時突然醒來，表情異帶愕然和迷惘，彷彿並不清楚自己身在何方，然後開始嗚嗚哭叫，像一個正在迷路的人，但只要我們家中三人任何一人給牠輕輕撫摸臉頰身體和輕聲細語一番，牠就會慢慢慢安定下來。」

▲ Sammi每天花不少時間陪Lucky仔。（取自IG）

她又指：「牠現在偶爾會失去胃口，我們會努力搭配食物給牠，但又不能太過份濃味油膩，因為牠腸胃很弱。

牠全身的肌肉都喪失了，摸上去骨骨的，但摸牠和親吻牠,對我來說依然是最美最幸福的互動。🥰」

同時，Sammi提到愛犬已失禁：「已經失禁的lucky, 每次牠都很乖乖很安靜，讓我們替牠更換尿片。Mi知道終有一天會離別，所以每個當下就更重要」

事實今年5月，Sammi已知道Lucky仔走路艱難，除用𨍭助帶助牠上街，更安排按摩師上門治療，讓愛犬餘下日子過得舒服。