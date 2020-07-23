【新冠肺炎】九巴本周載客量跌3至5成　運輸署：三間巴士公司申請削班

▲ 九巴及龍運介紹新一輪防疫措施（程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續，九巴車務策劃部主管梁領彥今（23日）透露，今周九巴大部分路線載客量均顯著下跌3成至一半，相信跌勢會持續，將向運輸署申請再縮減班次；九巴及龍運今亦展示新防疫措施，包括利用「長效智能殺菌塗層技術」為全線約4,300架車輛消毒，相關技術由本地大學及科研公司研發，稱可殺滅99.9%細菌及病毒，如冠狀病毒，殺菌期長達90日。

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梁領彥透露，本周一起晚上9時後已有九巴已有服務調整，惟今周九巴大部分路線載客量均顯著下跌3至4成，有路線載客量更下跌一半，相信跌勢會持續，故再會向運輸署申請縮減班次，強調「任何時間都不會超過30分鐘一班車」，而晚上9點後非繁忙時間下，將計劃延長不會於10分鐘，即原15分鐘一班的車，延長後亦不會超於25分鐘；日間非繁忙班次則將延長最多5分鐘，運輸處相關審批將每周調整。

▲ 九巴車務策劃部主管梁領彥今（23日）透露，今周九巴大部分路線載客量均顯著下跌3成至一半，相信跌勢會持續，將向運輸處申請延長班次。（程志遠攝）

梁領彥續指，服務調整原則是繁忙時間每小時載客率均不會超過8成，而目標是保持在7成以下，即大概一輛坐滿人的巴士。

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九巴傳訊及公共事務部主管林子豪又指今波暫未有計劃要求合約時薪車長停工，「合約、時薪車長也好，希望以不裁員，不放無薪假為原則」，並透露九巴加價申請自2018年已提交予港府，現時無法再更改相關加價幅度申請。

▲ 九巴傳訊及公共事務部主管林子豪指，將會為4個車廠，全線約4,300架車輛以「長效智能殺菌塗層技術」同時消毒。

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防疫措施方面，林子豪表示將會為4個車廠，全線約4,300架車輛以「長效智能殺菌塗層技術」同時消毒，香港科技大學環境及可持續發展部客座教授關繼祖解釋指，由於稀釋漂白水或酒精只能在濕的情況下消毒，「2／3分鐘後乾了便不能殺菌」，故團隊研發出含殺菌劑如如百里香，香茅等精油的納米微型膠囊，噴在物件上能長期留在表層，當有細菌接觸到便會被殺滅。

▲ 香港科技大學環境及可持續發展部客座教授關繼祖（右）指，團隊研發出含殺菌劑的納米微型膠囊，噴在物件上能長期留在表層，當有細菌接觸到便會被殺滅。（程志遠攝）

關繼祖續指，相關塗層已於醫院、老人院、酒店、商場、巴士等進行測試，數周後仍能殺滅多種細菌或病毒9成以上，如抗藥性細菌、金黃葡萄球菌、念珠菌、冠狀病毒等。

林子豪亦表示將在全線車隊內放置消毒潔手液及在上車位置設置消毒地毯，預期8月內會完成；並會將通風窗列為購買新巴士的標準，目前有逾200部雙層巴士完成改裝工程。至於港府早前宣布所有市民乘搭公共交通工具必須要佩戴口罩，林子豪亦表示乘客大多合作 ，只有零星市民拒戴口罩。

運輸署：九巴、城巴/新巴申請調整班次

運輸署發言人稱，鑑於新冠肺炎疫情，巴士公司客量亦較以往大幅減少。九巴、城巴、新巴及龍運巴士在檢視營運及服務安排後，向運輸署提交申請，暫時調整部分巴士路線的班次，以善用資源。有關申請正在審批，署方要求巴士公司必須繼續維持足夠的巴士服務照顧乘客需求。



運輸署在審批時會考慮路線的乘客量下降的幅度、載客率、調整班次後對輪候時間的影響、巴士資源調配，以及市民對建議調整班次的接受程度等因素。署方每周重新檢視服務調整方案中各路線的運作情況，並因應最新的實際情況，以及上述考慮因素作出審批。

▲ 九巴及龍運會將通風窗列為購買新巴士的標準，目前有逾200部雙層巴士完成改裝工程（程志遠攝）

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記者：鄧凱文、吳卓峰