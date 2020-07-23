【救救動物】疫情下帶兩兒到屋苑平台玩耍 男子水池捉龜上岸玩弄被街坊狠批

▲ 荃灣有一家四口竟涉水將池塘內的烏龜搬上岸把玩，行為令人側目。

每隻動物都有其安居之所，人類無謂為了一起興起而動輒打擾。不過，有荃灣街坊日前在一個屋苑池塘拍攝到，一家四口竟將飼養在屋苑水池內的烏龜，捉上岸玩弄氹小朋友開心，行為令人側目。

該名荃灣街坊昨晚（22日）在facebook群組「真．荃灣友」發帖分享事件，現場位於荃灣屋苑祈德尊新邨內的一個水池邊。從照片可見，當時兩名男童正站在水池邊的矮石牆上，他們正目撃估計是其父親的男人正進入水池範圍，準備涉水捉起飼養在水池內的烏龜，當時亦有一名婦人在旁看管兩名男童。

據披露事件的荃灣街坊在帖文指，這一家四口是最近搬進屋苑的新移民家庭，並指其母目睹後，曾上前勸阻他們別玩弄烏龜，但對方僅表示會把烏龜放回水池，但仍然堅持將烏龜捉上岸玩弄，該名街坊直批他們「破壞家園」。

帖文發布後即引起不少網民批評一家四口捉龜的行為，並指他們沒有文化及不尊重生命，並呼籲樓主向屋苑的管理處投訴。

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責任編輯:王俊賢