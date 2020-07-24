【超市大搜查】改善腹瀉便秘增強免疫力 營養師推介20款低脂乳酪飲品【內附清單】
食用安全 14:00 2020/07/24
乳酪有助維持腸道健康，不過市面的乳酪飲品部分含有奶油、添加糖、果醬、果汁等成分，導致糖分、脂肪較高。TOPick為此向註冊營養師何梓姍（Rosanna）了解，她為大家講解乳酪飲品的營養價值及成分，並推介20款低脂乳酪飲品，適合減肥人士。
Rosanna表示，乳酪本身含豐富蛋白質、益生菌、鈣質。其中，所含有的益生菌包括：嗜熱鏈球菌、保加利亞乳桿菌、嗜酸乳桿菌、雙歧桿菌，有助減少腹瀉、便秘，增強免疫力。
她又指，市面乳酪飲品高糖、高脂原因，是因為以下成分：
- 導致糖分較高的成分：添加糖、果醬、水果泥、果汁
- 導致脂肪較高的成分：全脂奶、忌廉（奶油）、全脂奶固體
據食安中心的資料：
- 高脂＝每100克含超過20克總脂肪
- 低脂＝每100克含不超過3克總脂肪
- 高糖＝每100克含超過15克糖
- 低糖＝每100克含不超過5克糖
營養師推介20款乳酪飲品
減肥人士要留意甚麼？Rosanna表示，建議先看營養標籤，選擇每100毫克少於3克脂肪和5克糖分，或是每100毫升少於1.5克脂肪和5克糖分的乳酪飲品。她推介以下的低脂或低糖乳酪飲品：
【脫脂乳酪飲品】（每100克／毫升食物計算）
|產品名稱
|產地
|熱量
(千卡)
|脂肪
(克)
|糖分
(克)
|雀巢 脫脂雜莓味乳酪飲品
|香港
|58
|0
|13.8
|雀巢 脫脂柚子味乳酪飲品
|香港
|57.5
|0
|13.8
|雀巢 脫脂芒果白桃味乳酪飲品
|香港
|58
|0
|13.8
|雀巢 脫脂芒果蘋果味乳酪飲品
|香港
|58
|0
|13.8
|十字牌 藍莓乳酪飲品
|中國
|64
|0
|13.0
|十字牌 士多啤梨乳酪飲品
|中國
|64
|0
|13.0
【低脂乳酪飲品】（每100克／毫升食物計算）
|產品名稱
|產地
|熱量
(千卡)
|脂肪
(克)
|糖分
(克)
|Emmi瑞士 藍莓低脂乳酪飲品
|瑞士
|72
|1.1
|13
|Emmi瑞士 草莓低脂乳酪飲品
|瑞士
|72
|1.1
|13
|Emmi瑞士 蘆薈低脂乳酪飲品
|瑞士
|68
|1.1
|12
|Yoplait 繽紛樂幼兒雲呢嗱乳酪
|澳洲
|73
|2.3
|7.7
|Yoplait 士多啤梨乳酪
|澳洲
|95
|2.3
|12
|Farmers Union 希臘式芒果乳酪
|澳洲
|84
|2.9
|9.3
|Farmers Union 希臘式雲呢嗱乳酪
|澳洲
|93
|2.9
|11.3
|Farmers Union 希臘式草莓乳酪
|澳洲
|84
|2.9
|9.3
|Cheer 士多啤梨低脂乳酪飲品
|意大利
|76
|1.3
|12
|Cheer 水蜜桃低脂乳酪飲品
|意大利
|76
|1.3
|12
|Cheer 雜莓低脂乳酪飲品
|意大利
|68
|1.3
|10
|Cheer 梨低脂乳酪飲品
|意大利
|75
|1.3
|12
【低糖乳酪飲品】（每100克／毫升食物計算）
|產品名稱
|產地
|熱量
|脂肪
|糖分
|Benecol 杏梅蜜桃味乳酪飲品
|瑞士
|53
|2.1
|5.6
|Tamar Valley Dairy 兒童草莓希臘乳酪
|澳洲
|91
|6.9
|3.4
乳酪飲品有3大營養價值，看營養師講解，請按【上一頁】
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記者：黃泳欣