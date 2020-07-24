【超市大搜查】改善腹瀉便秘增強免疫力　營養師推介20款低脂乳酪飲品【內附清單】

▲ 營養師推介多款低脂乳酪飲品，有助增強免疫力。

乳酪有助維持腸道健康，不過市面的乳酪飲品部分含有奶油、添加糖、果醬、果汁等成分，導致糖分、脂肪較高。TOPick為此向註冊營養師何梓姍（Rosanna）了解，她為大家講解乳酪飲品的營養價值及成分，並推介20款低脂乳酪飲品，適合減肥人士。

Rosanna表示，乳酪本身含豐富蛋白質、益生菌、鈣質。其中，所含有的益生菌包括：嗜熱鏈球菌、保加利亞乳桿菌、嗜酸乳桿菌、雙歧桿菌，有助減少腹瀉、便秘，增強免疫力。

她又指，市面乳酪飲品高糖、高脂原因，是因為以下成分：

導致糖分較高的成分：添加糖、果醬、水果泥、果汁

導致脂肪較高的成分：全脂奶、忌廉（奶油）、全脂奶固體

據食安中心的資料：

高脂＝每100克含超過20克總脂肪

低脂＝每100克含不超過3克總脂肪

高糖＝每100克含超過15克糖

低糖＝每100克含不超過5克糖

營養師推介20款乳酪飲品

減肥人士要留意甚麼？Rosanna表示，建議先看營養標籤，選擇每100毫克少於3克脂肪和5克糖分，或是每100毫升少於1.5克脂肪和5克糖分的乳酪飲品。她推介以下的低脂或低糖乳酪飲品：

【脫脂乳酪飲品】（每100克／毫升食物計算）

產品名稱 產地 熱量

(千卡) 脂肪

(克) 糖分

(克) 雀巢 脫脂雜莓味乳酪飲品 香港 58 0 13.8 雀巢 脫脂柚子味乳酪飲品 香港 57.5 0 13.8 雀巢 脫脂芒果白桃味乳酪飲品 香港 58 0 13.8 雀巢 脫脂芒果蘋果味乳酪飲品 香港 58 0 13.8 十字牌 藍莓乳酪飲品 中國 64 0 13.0 十字牌 士多啤梨乳酪飲品 中國 64 0 13.0

【低脂乳酪飲品】（每100克／毫升食物計算）

產品名稱 產地 熱量

(千卡) 脂肪

(克) 糖分

(克) Emmi瑞士 藍莓低脂乳酪飲品 瑞士 72 1.1 13 Emmi瑞士 草莓低脂乳酪飲品 瑞士 72 1.1 13 Emmi瑞士 蘆薈低脂乳酪飲品 瑞士 68 1.1 12 Yoplait 繽紛樂幼兒雲呢嗱乳酪 澳洲 73 2.3 7.7 Yoplait 士多啤梨乳酪 澳洲 95 2.3 12 Farmers Union 希臘式芒果乳酪 澳洲 84 2.9 9.3 Farmers Union 希臘式雲呢嗱乳酪 澳洲 93 2.9 11.3 Farmers Union 希臘式草莓乳酪 澳洲 84 2.9 9.3 Cheer 士多啤梨低脂乳酪飲品 意大利 76 1.3 12 Cheer 水蜜桃低脂乳酪飲品 意大利 76 1.3 12 Cheer 雜莓低脂乳酪飲品 意大利 68 1.3 10 Cheer 梨低脂乳酪飲品 意大利 75 1.3 12

【低糖乳酪飲品】（每100克／毫升食物計算）

產品名稱 產地 熱量 脂肪 糖分 Benecol 杏梅蜜桃味乳酪飲品 瑞士 53 2.1 5.6 Tamar Valley Dairy 兒童草莓希臘乳酪 澳洲 91 6.9 3.4

乳酪飲品有3大營養價值，看營養師講解，請按【上一頁】

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記者：黃泳欣